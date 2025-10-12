Укр Рус
Учеба Образование в Украине 22 украинских вуза попали в популярный мировой рейтинг: кто лидер
12 октября, 14:54
2

22 украинских вуза попали в популярный мировой рейтинг: кто лидер

Мария Волошин
Основні тези
  • 22 украинские университеты вошли в мировой рейтинг World University Rankings 2026.
  • Лучшим украинским ЗВО признали Сумской государственный университет.
  • Оксфордский университет из Великобритании признали лучшим в мире десятый год подряд.

22 университета Украины попали в перечень лучших вузов мира по версии World University Rankings 2026 года. Его составляет ведущее агентство Times Higher Education.

Это на пять университетов больше чем в 2025 году. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на данные рейтинга.

Какие вузы попали в рейтинг?

На 2025 год мирового рейтинга, который является одним из самых влиятельных в мире источников данных об успешности университетов, попало 17 украинских вузов.

По результатам нынешнего рейтинга, лучшим украинским вузом снова признали Сумской государственный университет. Он закрепился на уровне 1001 – 1200 позиций мирового рейтинга.

Тернопольский национальный медицинский университет имени Горбачевского вошел в 1201 – 1500 позиций.

Другие 20 высших учебных заведений из Украины разместились на позициях 1501+.

Интересно! Лучшим университетом планеты десятый год подряд признали Оксфордский университет из Великобритании благодаря высоким баллам за исследовательскую среду.

Второе место получил Массачусетский технологический институт, а третье – Принстонский университет из США и Кембриджский университет из Великобритании.

Гарвард, который в прошлом году занимал третью позицию, переместился на пятую строчку, которую он делит со Стэнфордом.

По количеству рейтинговых университетов первое место занимают США. Второе место в этом году заняла Индия.

Какие данные консолидированного рейтинга вузов Украины – 2025?

  • Летом обнародовали ежегодный Консолидированный рейтинг украинских вузов. Он охватывает результаты 240 высших учебных заведений.
  • Результаты Консолидированного рейтинга – 2025 следующие:
  • Лидером украинского высшего образования является Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.
  • Второе место получил Львовский национальный университет имени Ивана Франко.
  • Третье место занял Национальный университет "Львовская политехника".