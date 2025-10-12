22 украинских вуза попали в популярный мировой рейтинг: кто лидер
- 22 украинские университеты вошли в мировой рейтинг World University Rankings 2026.
- Лучшим украинским ЗВО признали Сумской государственный университет.
- Оксфордский университет из Великобритании признали лучшим в мире десятый год подряд.
22 университета Украины попали в перечень лучших вузов мира по версии World University Rankings 2026 года. Его составляет ведущее агентство Times Higher Education.
Это на пять университетов больше чем в 2025 году. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на данные рейтинга.
Какие вузы попали в рейтинг?
На 2025 год мирового рейтинга, который является одним из самых влиятельных в мире источников данных об успешности университетов, попало 17 украинских вузов.
По результатам нынешнего рейтинга, лучшим украинским вузом снова признали Сумской государственный университет. Он закрепился на уровне 1001 – 1200 позиций мирового рейтинга.
Тернопольский национальный медицинский университет имени Горбачевского вошел в 1201 – 1500 позиций.
Другие 20 высших учебных заведений из Украины разместились на позициях 1501+.
Интересно! Лучшим университетом планеты десятый год подряд признали Оксфордский университет из Великобритании благодаря высоким баллам за исследовательскую среду.
Второе место получил Массачусетский технологический институт, а третье – Принстонский университет из США и Кембриджский университет из Великобритании.
Гарвард, который в прошлом году занимал третью позицию, переместился на пятую строчку, которую он делит со Стэнфордом.
По количеству рейтинговых университетов первое место занимают США. Второе место в этом году заняла Индия.
Какие данные консолидированного рейтинга вузов Украины – 2025?
- Летом обнародовали ежегодный Консолидированный рейтинг украинских вузов. Он охватывает результаты 240 высших учебных заведений.
- Результаты Консолидированного рейтинга – 2025 следующие:
- Лидером украинского высшего образования является Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.
- Второе место получил Львовский национальный университет имени Ивана Франко.
- Третье место занял Национальный университет "Львовская политехника".