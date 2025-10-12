Это на пять университетов больше чем в 2025 году. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на данные рейтинга.

Какие вузы попали в рейтинг?

На 2025 год мирового рейтинга, который является одним из самых влиятельных в мире источников данных об успешности университетов, попало 17 украинских вузов.

По результатам нынешнего рейтинга, лучшим украинским вузом снова признали Сумской государственный университет. Он закрепился на уровне 1001 – 1200 позиций мирового рейтинга.

Тернопольский национальный медицинский университет имени Горбачевского вошел в 1201 – 1500 позиций.

Другие 20 высших учебных заведений из Украины разместились на позициях 1501+.

Интересно! Лучшим университетом планеты десятый год подряд признали Оксфордский университет из Великобритании благодаря высоким баллам за исследовательскую среду.

Второе место получил Массачусетский технологический институт, а третье – Принстонский университет из США и Кембриджский университет из Великобритании.

Гарвард, который в прошлом году занимал третью позицию, переместился на пятую строчку, которую он делит со Стэнфордом.

По количеству рейтинговых университетов первое место занимают США. Второе место в этом году заняла Индия.

Какие данные консолидированного рейтинга вузов Украины – 2025?