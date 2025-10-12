Це на п'ять університетів більше ніж у 2025 році. Про це інформує 24 Канал з посиланням на дані рейтингу.

Які виші потрапили до рейтингу?

На 2025 рік світового рейтингу, який є одним з найвпливовіших у світі джерел даних про успішність університетів, потрапило 17 українських вишів.

За результатами цьогорічного рейтингу, найкращим українським вишем знову визнали Сумський державний університет. Він закріпився на рівні 1001 – 1200 позицій світового рейтингу.

Тернопільський національний медичний університет імені Горбачевського увійшов до 1201 – 1500 позицій.

Інші 20 закладів вищої освіти з України розмістились на позиціях 1501+.

Цікаво! Найкращим університетом планети десятий рік поспіль визнали Оксфордський університет з Великої Британії завдяки високим балам за дослідницьке середовище.

Друге місце отримав Массачусетський технологічний інститут, а третє – Принстонський університет із США та Кембриджський університет з Великої Британії.

Гарвард, який торік посідав третю позицію, перемістився на п'яту сходинку, яку він ділить зі Стенфордом.

За кількістю рейтингових університетів перше місце посідають США. Друге місце цьогоріч зайняла Індія.

Які дані консолідованого рейтингу вишів України – 2025?