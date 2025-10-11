Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко під час зустрічі з журналістами. Про це інформує 24 Канал.

Чому це важливо?

Посадовець зазначив, що десятки тисяч ветеранів, які після перемоги повернуться з фронту, потребуватимуть нової чи додаткової освіти.

Вони будуть мати бажання вчитись, вони вже його мають, це і форма боротьби зі стресами, ПТСР також, це спосіб втримати ментальне здоров'я,

– переконаний заступник міністра.

Він акцентував, що ЗВО повинні бути готові до того, що підхід до ветеранів має бути інший, ніж до звичайного студента. Тож університети мають зайнятись адаптацією своїх програм під потреби ветеранів, запропонувати короткострокові курси, наприклад з підприємництва.

Є запит величезний від ветеранів на розвиток підприємницьких компетентностей. І тут задача університету – навчити їх, показати, як працює бізнес. І рішення ветерана – йти йому в цю сферу чи ні – це теж буде успіх наших намагань,

– заявив заступник очільника МОН.

За його словами, виші мають допомогти державі, розробивши ветеранські траєкторії і запропонувавши ці послуги Героям.

Що зміниться у вищій освіті в Україні?

Нещодавно призначений заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко назвав пріоритети розвитку системи вищої освіти в Україні. Серед основних напрямів: