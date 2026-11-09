Лучший вуз – не из Киева: обнародован рейтинг университетов Украины 2026 года

Образовательный портал Education.ua опубликовал ежегодный рейтинг высших учебных заведений Украины. Он составлен на основе результатов приемной кампании, а также показателей научной, исследовательской и образовательно-педагогической деятельности университетов.

Этот рейтинг должен помогать поступающим выбрать свой вуз, отмечает Education.ua.

Какие показатели учли в рейтинге

Для создания рейтинга вузов учли следующие параметры:

Лицензированный объем (сколько соискателей образования заведение имеет право принять на обучение).

Количество поданных заявлений и средний конкурсный балл поступающих.

Соотношение студентов к преподавателям .

Число преподавателей с научной степенью.

Индекс Хирша (h-index) (научная активность заведения с учетом количества научных публикаций и цитирований).

Количество патентов (уровень инновационной и прикладной научной деятельности).

Интерес к заведению.

Как вузы расположились в рейтинге

1. Национальный университет "Львовская политехника"

2. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (КНУ)

3. Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"

4. Львовский национальный университет имени Ивана Франко (ЛНУ)

5. Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина

6. Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (НУБиП)

7. Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича (ЧНУ)

8. Украинский государственный университет науки и технологий (УГУНТ)

9 Национальный университет "Киевский авиационный институт"

10. Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника (КНУ)

11. Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана (КНЭУ)

12. Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" (НТУ ХПИ)

13. Государственный торгово-экономический университет (ДТЭУ)

14. Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова (ОНУ)

15. Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца (НМУ)

16. Ужгородский национальный университет (УжНУ)

17. Волынский национальный университет имени Леси Украинки (ВНУ)

18. Национальный университет "Киево-Могилянская академия" (НаУКМА)

19. Государственное некоммерческое общество Львовский национальный медицинский университет имени Короля Даниила

20. Коммунальное заведение высшего образования Киевского областного совета "Академия искусств имени Павла Чубинского"

21. Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова

22. Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого (НЮУ)

23. Национальный технический университет "Днепровская политехника" (НТУ "ДП")

24. Национальный университет "Одесская политехника"

25. Сумской государственный университет (СумГУ)

26. Киевский столичный университет имени Бориса Гринченко

27. Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара (ДНУ)

28. Коммунальное заведение высшего образования "Днепровская академия музыки" Днепропетровского областного совета"

29. Национальный университет "Одесская юридическая академия" (НУ ОЮА)

30. Винницкий национальный медицинский университет им. М. И. Пирогова (ВНМУ им. М. И. Пирогова)

31. Харьковский национальный медицинский университет (ХНМУ)

32. Киевская муниципальная академия музыки им. Р. М. Глиера (КМАМ)

33. Западноукраинский национальный университет (ЗУНУ)

34. Винницкий национальный технический университет (ВНТУ)

35. Харьковский национальный университет радиоэлектроники (ХНУРЭ)

36. Харьковская государственная академия дизайна и искусств (ХГАИ)

37. Запорожский национальный университет (ЗНУ)

38. Национальный университет здравоохранения Украины имени П. Л. Шупика (НУО)

39. Харьковский национальный университет искусств им. И. П. Котляревского (ХНУМ)

40. Киевский национальный университет строительства и архитектуры (КНУСА)

41. Запорожский государственный медико-фармацевтический университет (ЗГМФУ)

42. Украинский католический университет (УКУ)

43. Национальный университет водного хозяйства и природопользования (НУВХП)

44. Тернопольский национальный медицинский университет им. И. Я. Горбачевского (ТНМУ)

45. Одесский национальный медицинский университет (ОНМедУ)

46. Днепровский государственный медицинский университет (ДГМУ)

47. Полтавский государственный медицинский университет (ПГМУ)

48. Ивано-Франковский национальный медицинский университет (ИФНМУ)

49. Одесская национальная музыкальная академия имени А. В. Неждановой (ОНМА)

50. Национальная музыкальная академия Украины

51. Буковинский государственный медицинский университет (БГМУ)

52. Луцкий национальный технический университет (ЛНТУ)

53. Харьковский национальный педагогический университет имени Г. С. Сковороды (ХНПУ)

54. Университет "Киевская школа экономики"

55. Харьковская школа архитектуры (ХША)

56. Львовская национальная музыкальная академия имени М. В. Лысенко (ЛНМА)

57. Государственный биотехнологический университет

58. Луганская государственная академия культуры и искусств (ЛГАКИ)

59. Международный университет (МУ)

60. Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца (ХНЭУ им. С. Кузнеца)

61. Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А. М. Бекетова (ХНУМХ)

62. Национальный аэрокосмический университет "Харьковский авиационный институт" (ХАИ)

63. Донецкий национальный медицинский университет (ДНМУ)

64. Харьковская государственная академия культуры (ХГАК)

65. Киевская муниципальная академия эстрадного и циркового искусств (КМАЭЦМ)

66. Частное заведение высшего образования "Академия кино и новых медиа" (АКНМ)

67. Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет (ХНАДУ)

68. Киевский национальный университет культуры и искусств (КНУКиМ)

69. Косовский государственный институт декоративного искусства

70. Национальный университет "Запорожская политехника"

71. Государственное учреждение "Южноукраинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского"

72. Киевская государственная академия декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука

73. Национальный университет пищевых технологий (НУХТ)

74. Тернопольский национальный педагогический университет им. В. Гнатюка (ТНПУ)

75. Киевский национальный лингвистический университет (КНЛУ)

76. Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка"

77. Одесский национальный морской университет (ОНМУ)

78. Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя (ТНТУ)

79. Ровенский институт Киевского университета права Национальной академии наук Украины

80. Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологии им. С. З. Гжицкого (ЛНУВМБ)

81. Арт академия современного искусства имени Сальвадора Дали

82. Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств (НАКККиМ)

83. Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко (ЛНУ)

84. Хмельницкий национальный университет (ХНУ)

85. Черноморский национальный университет имени Петра Могилы (ЧНУ)

86. Национальный фармацевтический университет (НФаУ)

87. Луганский государственный медицинский университет (ЛГМУ)

88. Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа (ИФНТУНГ)

89. Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого (КНУТКиТ)

90. Национальный университет "Одесская морская академия" (НУОМА)

91. Одесский национальный технологический университет (ОНТУ)

92. Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры (НАОМА)

93. Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого (ЧНУ)

94. Украинский государственный университет железнодорожного транспорта (УкрГУЗТ)

95. Национальный транспортный университет (НТУ)

96. Коммунальное заведение высшего образования "Хортицкая национальная учебно-реабилитационная академия" Запорожского областного совета

97. Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского (ВГПУ)

98. Одесский национальный экономический университет (ОНЕУ)

99. Полтавский государственный аграрный университет (ПГАУ)

100. Одесская государственная академия строительства и архитектуры (ОДАСА)

101. Львовская национальная академия искусств (ЛНАМ)

102. Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля

103. Частное высшее учебное заведение "Киевский медицинский университет" (КМУ)

104. Государственный университет "Житомирская политехника" (ГУЖП)

105. Таврический государственный агротехнологический университет им. Дмитрия Моторного (ТДАТУ)

106. Полтавский национальный педагогический университет имени В. Г. Короленко (ПНПУ)

107. Национальный лесотехнический университет Украины (НЛТУ)

108. Бердянский государственный педагогический университет (БГПУ)

109. Межрегиональная академия управления персоналом (МАУП)

110. Сумской национальный аграрный университет (СНАУ)

111. Криворожский национальный университет (КНУ)

112. Донецкий национальный университет имени Василия Стуса

113. Житомирский государственный университет имени Ивана Франко (ЖГУ)

114. Черкасская медицинская академия

115. Херсонский государственный университет (ХГУ)

116. Киевский национальный университет технологий и дизайна (КНУТД)

117. Национальный университет физического воспитания и спорта (НУФВС)

118. Частное высшее учебное заведение Шенгенский университет

119. Мелитопольский государственный педагогический университет имени Богдана Хмельницкого (МГПУ)

120. Коммунальное учреждение высшего образования "Ровенская медицинская академия" Ровенского областного совета

121. Европейский медицинский университет

122. Харьковский национальный университет внутренних дел (ХНУВД)

123. Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова (НУК)

124. Нежинский государственный университет имени Николая Гоголя (НГУ)

125. Национальный университет "Острожская академия" (НаУОА)

126. Ровенский государственный гуманитарный университет (РГГУ)

127. Уманский национальный университет

128. Зигмунд Фрейд Университет Украины

129. Харьковская государственная академия физической культуры (ХГАФК)

130. Коммунальное заведение высшего образования "Академия культуры и искусств" Закарпатского областного совета

131. Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба

132. Сумской государственный педагогический университет

133. Национальный университет "Черниговская политехника" (НУ ЧП)

134. Закарпатская академия искусств (ЗАМ)

135. Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко (К-ПНУ)

136. Частное высшее учебное заведение "Харьковский международный медицинский университет"

137. Государственное высшее учебное заведение "Приазовский государственный технический университет"

138. Криворожский государственный педагогический университет (КГПУ)

139. Черкасский государственный технологический университет (ЧГТУ)

140. Харьковский гуманитарный университет "Народная украинская академия" (ХГУ НУА)

141. Коммунальное заведение высшего образования "Винницкая академия непрерывного образования"

142. Харьковский университет

143. Львовский государственный университет физической культуры имени Ивана Боберского (ЛГУФК)

144. Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко

145. Херсонская государственная морская академия (ХГМА)

146. Государственный университет интеллектуальных технологий и связи (ГУИТЗ)

147. Национальный университет "Черниговский коллегиум" имени Т. Г. Шевченко (НУЧК)

148. Государственный университет информационно-коммуникационных технологий

149. Коммунальное заведение высшего образования "Днепровская академия непрерывного образования" Днепропетровского областного совета"

150. Мариупольский государственный университет (МГУ)

151. Университет таможенного дела и финансов (УМСФ)

152. Государственный налоговый университет (ГПУ)

153. Белоцерковский национальный аграрный университет

154. Киевский университет культуры (КУК)

155. Высшее учебное заведение "Университет имени Альфреда Нобеля" (АНУ)

156. Коммунальное заведение "Харьковская гуманитарно-педагогическая академия" Харьковского областного совета (КЗ "ХГПА")

157. Днепровский государственный аграрно-экономический университет (ДГАЭУ)

158. Измаильский государственный гуманитарный университет (ИГГУ)

159. Высшее духовное учебное заведение "Таврический христианский институт"

160. Государственное учреждение высшего образования "Университет менеджмента образования" (УМО)

161. Харьковский технологический университет ШАГ

162. Херсонский государственный аграрно-экономический университет (ХГАЭУ)

163. Украинская государственная летная академия (УДЛА)

164. Частное высшее учебное заведение "Медико-Естественный Университет"

165. Университет Григория Сковороды в Переяславе

166. Государственное высшее учебное заведение Донецкий национальный технический университет (ДонНТУ)

167. Классический частный университет (КПУ)

168. Частное учреждение высшего образования "Днепровский институт медицины и общественного здоровья" (ГИМО)

169. Херсонский национальный технический университет (ХНТУ)

170. Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского

171. Университет медицины и социальных наук

172. Николаевский национальный аграрный университет (МНАУ)

173. Высшее учебное заведение "Киевская Академия прикладных искусств" (КАПМ)

174. Одесский государственный университет внутренних дел (ОГУВД)

175. Центральноукраинский государственный университет имени Владимира Винниченко (ЦГУ)

176. Одесский государственный аграрный университет (ОГАУ)

177. Центральноукраинский национальный технический университет (ЦНТУ)

178. Государственное высшее учебное заведение "Донбасский государственный педагогический университет"

179. Мелитопольский институт государственного и муниципального управления Классического частного университета (МИГМУ КПУ)

180. Сумской филиал Харьковского национального университета внутренних дел (СФ ХНУВД)

181. Обособленное структурное подразделение Николаевский институт развития человека высшего образования "Открытый международный университет развития человека "Украина"

182. Никопольский факультет Украинского государственного университета науки и технологий

183. Львовский государственный университет внутренних дел (ЛьвГУВД)

184. Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности (ЛГУБЖД)

185. Украинско-американский университет Конкордия

186. Донбасская государственная машиностроительная академия (ДГМА)

187. Национальная академия внутренних дел

188. Университет "КРОК"

189. Академия труда, социальных отношений и туризма (АПСВД)

190. Учебно-реабилитационное заведение высшего образования "Каменец-Подольский государственный институт"

191. Киевский международный университет (КиМУ)

192. Винницкий национальный аграрный университет

193. Львовский медицинский университет (ЛГУ), ОПНЗ

194. Частное высшее учебное заведение "Академия морских наук и инноваций"

195. Полтавский юридический институт Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого (ПЮИ НЮУ им. Ярослава Мудрого)

196. ИТ Степь Университет

197. Университет современных знаний (УСЗ)

198. Технический университет "Метинвест политехника"

199. Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского

200. ПЗВО "Одесский технологический университет "ШАГ""

201. Открытый международный университет развития человека "Украина" (УУ)

202. Религиозная организация Киевская Трехсвятительская духовная семинария Украинской греко-католической церкви

203. Полтавский университет экономики и торговли (ПУЭТ)

204. Хмельницкая гуманитарно-педагогическая академия (ХГПА)

205. Глуховский национальный педагогический университет имени Александра Довженко (НПУ)

206. Хмельницкий университет управления и права имени Леонида Юзькова (ХУУП)

207. Запорожский институт экономики и информационных технологий (ЗИЭИТ)

208. Полесский национальный университет

209. Обособленное структурное подразделение Полтавский институт экономики и права высшего образования "Открытый международный университет развития человека "Украина"

210. Международный университет бизнеса и права (МУБиП)

211. Днепровский государственный университет внутренних дел (ДГУВД)

212. Львовский торгово-экономический университет (ЛТЭУ)

213. Киевский университет права НАН Украины (КУП НАНУ)

214. Национальный университет гражданской защиты Украины (НУГЗУ)

215. Европейский университет (ЕУ)

216. Обособленное структурное подразделение Мелитопольский институт экологии и социальных технологий (МИЭСТ) высшего образования "Открытый международный университет развития человека "Украина"

217. Днепровский государственный технический университет (ГГТУ)

218. Государственный университет экономики и технологий (ДУЭТ)

219. Обособленное структурное подразделение Ровенский институт высшего образования "Открытый международный университет развития человека "Украина"

220. Винницкий социально-экономический институт университета "Украина" (ВСЭИ)

221. Заведение высшего образования "Подольский государственный университет"

222. Институт психологии и предпринимательства (ИПП)

223. Пенитенциарная академия Украины (ПАУ)

224. Николаевский филиал Частного высшего учебного заведения Европейский университет

225. ВУЗы "Национальная академия управления" (ВУЗы "НАУ")

226. Религиозная организация "Украинская евангельская теологическая семинария союза свободных церквей христиан евангельской веры Украины"

227. Кропивницкий институт частного вуза "Университет современных знаний"

228. Университет Короля Даниила (УКД)

229. КЗВО ЛОР "Львовская медицинская академия имени Андрея Крупинского"

230. Днепровский гуманитарный университет (ДГУ)

231. Международный научно-технический университет имени академика Юрия Бугая (МНТУ)

232. Дунайский институт Национального университета "Одесская морская академия"

233. Коммунальное заведение высшего образования "Волынский медицинский институт" Волынского областного совета

234. Киевский институт бизнеса и технологий (КИБиТ)

235. Придунайский филиал Частного акционерного общества "Высшее учебное заведение "Межрегиональная Академия управления персоналом" (ПФ МАУП)

236. Западнодонбасский институт Частного акционерного общества Высшее учебное заведение "Межрегиональная академия управления персоналом"

237. Заведение высшего образования "Университет трансформации будущего"

238. Харьковский институт ЧАО "Высшее учебное заведение "Межрегиональная Академия управления персоналом" (МАУП)

239. Международный гуманитарно-педагогический институт "Бейт-Хана" (МГПИ "Бейт-Хана")

240. Украинский гуманитарный институт (УГИ)

241. Львовский университет бизнеса и права (ЛУБП)

242. Киевский аграрный университет Национальной академии аграрных наук Украины

243. Neoversity, университет современных технологий

244. Обособленное подразделение Национального университета биоресурсов и природопользования Украины "Бережанский агротехнический институт" (НУБиП "БАИ")

245. Бахмутский учебно-научный профессионально-педагогический институт Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина

246. Карпатский университет имени Августина Волошина (КаУ)

247. Открытый международный университет развития человека "Украина" Центральноукраинский институт развития человека

248. Днепровский технологический университет ШАГ

249. Донецкий государственный университет внутренних дел (ДонГУВД)

250. Обособленное структурное подразделение "Дунайский институт водного транспорта Национального транспортного университета"

251. Черкасский филиал Частного высшего учебного заведения "Европейский университет"

252. Киевская православная богословская академия (КПБА)

253. Высшее учебное заведение "Частное акционерное общество "Львовский институт менеджмента" (ЛИМ)

254. Обособленное структурное подразделение высшего образования "Открытый международный университет развития человека "Украина" Луцкий институт развития человека (ЛИРоЛ)

255. Национальная академия статистики, учета и аудита (НАСОА)

256. Обособленное структурное подразделение высшего образования "Открытый международный университет развития человека "Украина" Хмельницкий институт социальных технологий"

257. Херсонский учебно-научный институт Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова

258. Кременецкая областная гуманитарно-педагогическая академия им. Тараса Шевченко (КОГПА)

259. Шосткинский институт Сумского государственного университета (СумГУ)

260. Винницкий торгово-экономический институт Государственного торгово-экономического университета (ВТЭИ ДТЭУ)

261. Частное высшее учебное заведение "Буковинский университет"

262. Киевский университет интеллектуальной собственности и права

263. Восточноевропейский университет имени Рауфа Аблязова

264. Экономико-технологический институт имени Роберта Эльворти (ЭТИ)

265. Херсонский институт "Межрегиональной Академии управления персоналом" (МАУП)

266. Частное заведение высшего образования "Ивано-Франковская академия Ивана Златоустого"

267. Обособленное структурное подразделение Учебно-научный Надслучанский институт Национального университета водного хозяйства и природопользования

268. Житомирский медицинский институт

269. Винницкий финансово-экономический университет (ВФЭУ)

270. Частное высшее учебное заведение "Институт экологии экономики и права"

271. Киевский университет туризма, экономики и права (КУТЭП)

272. Одесский институт Межрегиональной Академии управления персоналом (МАУП)

273. Частное высшее учебное заведение "Международный экономико-гуманитарный университет имени академика Степана Демьянчука"

274. Частное учреждение высшего "Каменец-Подольский налоговый институт"

275. Высшее учебное заведение "Киевский университет рыночных отношений" в форме общества с ограниченной ответственностью (КУРО)

276. Закарпатский венгерский институт им. Ференца Ракоти II (ЗУИ)

277. Университет глобальных стратегий "Альтера"

278. Высшее учебное заведение "Межрегиональная академия управления персоналом" Житомирский институт

279. Обособленное подразделение Национального университета биоресурсов и природопользования Украины "Нежинский агротехнический институт" (ОП НУБИП Украины "НАИ")

280. Волынский институт имени Вячеслава Липинского Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП)

281. Черновицкий институт "Одесская юридическая академия"

282. Приднепровский институт ЧАО "ВУЗ "МАУП"

283. Заведение высшего образования "Академия рекреационных технологий и права" (АРТиП)

284. Днепровский институт Частного акционерного общества Высшее учебное заведение Межрегиональная Академия управления персоналом (МАУП)

285. Винницкий учебно-научный институт экономики Западноукраинского национального университета (УНИИ ЗУНУ)

286. Частное высшее учебное заведение "Херсонский экономически-правовой институт" (ПВУЗ "ХЭПИ")

287. Обособленное подразделение "Львовский факультет менеджмента и бизнеса Киевского университета культуры"

288. Криворожское обособленное подразделение Запорожского института экономики и информационных технологий (ЗИЭИТ)

289. Житомирский филиал Киевского института бизнеса и технологий (КИБиТ)

290. Хмельницкая торгово-экономическая академия

291. Ивано-Франковский учебно-научный институт менеджмента Западноукраинского национального университета

292. Волынская православная богословская академия (ВПБА)

293. Хмельницкий институт имени Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины Частного акционерного общества "Высшее учебное заведение "Межрегиональная академия персоналом"" (МАУП)

294. Университет экономики и предпринимательства (УЭП)

295. Обособленное подразделение "Днепровский факультет менеджмента и бизнеса Киевского университета культуры" (ДФ МиБ КУК)

296. Коломыйский учебно-научный институт Карпатского национального университета имени Василия Стефаника (КИПНУ)

297. Черновицкий торгово-экономический институт Государственного торгово-экономического университета (ЧТЭИ ДТЭУ)

298. Ивано-Франковский институт Одесская юридическая академия

299. Университет новейших технологий (УНТ)

300. Обособленное структурное подразделение высшего образования "Открытый международный университет развития человека "Украина" Новокаховский гуманитарный институт"

301. Нововолынский учебно-научный институт экономики и менеджмента Западноукраинского национального университета

302. Североукраинский институт имени Героев Крут ЧАО "ВУЗ "МАУП"

303. Обособленное структурное подразделение высшего образования "Открытый международный университет развития человека "Украина" Белоцерковский институт экономики и управления"

304. Центральноукраинский институт Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП)

305. Бориспольский институт муниципального менеджмента при МАУП (БИММ МАУП)

306. Высшее учебное заведение "Американ Юниверсити Киев"

307. Винницкий кооперативный институт (ОКИ)

308. Львовский филиал Частного высшего учебного заведения "Европейский университет"

309. Киевский кооперативный институт бизнеса и права

310. Яготинский институт ЧАО "ВУЗ "МАУП"

311. Частное высшее учебное заведение "Никопольский экономический университет"

312. Частное высшее учебное заведение Винницкий институт конструирования одежды и предпринимательства

313. Обособленное структурное подразделение высшего образования "Открытый международный университет развития человека "Украина" Дубенский филиал (ДФ ОМУРЛ)

314. Криворожский филиал Частного высшего учебного заведения "Европейский университет"

315. Львовский институт Частного акционерного общества "Высшее учебное заведение" Межрегиональная Академия управления персоналом" (МАУП)

316. Институт инновационного образования Киевского национального университета строительства и архитектуры (ИИО КНУСА)

317. Чертковский учебно-научный институт предпринимательства и бизнеса Западноукраинского национального университета

318. Ровенский филиал Европейского университета (ЕУ)

319. Ужгородский торгово-экономический институт Государственного торгово-экономического университета (УТЭИ ДТЭУ)

320. Обособленное структурное подразделение высшего образования "Открытый международный университет развития человека "Украина" Карпатский институт предпринимательства"

321. Черкасский экономико-правовой институт Киевского университета интеллектуальной собственности и права

322. Филиал Классического частного университета в городе Кременчуг

323. Международный классический университет имени Филиппа Орлика (ГКУ)

324. Обособленное структурное подразделение высшего образования "Открытый международный университет развития человека "Украина" Житомирский экономико-гуманитарный институт"

325. Национальная академия Службы безопасности Украины

326. Уманский филиал Европейского университета (ЕУ).