"Усиление обороноспособности": чего ждать студентам и преподавателям после реорганизации НАУ
Источник:Минобразования Украины
Правительство Украины одобрило предложение Минобразования по реорганизации Национального авиационного университета. Его разделят на два ЗВО.
На базе НАУ создадут Государственный университет "Киевский авиационный институт" и Украинскую государственную летную академию (г. Кропивницкий) с отнесением их в сферу управления Минобразования. В МОН объяснили последствия такого решения и заявили об усилении авиационной обороноспособности Украины.
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В чем суть реорганизации НАУ
В Минобразования уже подписали указ о реорганизации НАУ.
Реорганизация будет способствовать улучшению качества образования, однозначно усилит нашу обороноспособность и создаст условия для внедрения более эффективных систем управления высшим образованием по всей стране,
– рассказали в МОН.
И анонсировали приказы о назначении новых временных руководителей этих вузов и приказ об образовании наблюдательного совета при ГУ "КАИ".
Университеты должны оставаться проактивными, открытыми и готовыми оперативно реагировать на запросы общества и государства. Впрочем, за последние годы показатели уровня образования НАУ снизились, он потерял эффективность,
– добавили в МОН.
И уточнили, что с 2020 по 2022 год из всех образовательных программ университета лишь треть получила условную аккредитацию. МОН также получал многочисленные жалобы от студентов на руководство, а у медиа возникали скандалы по поводу незаконного отчуждения земель университета.
В июне 2023 года коллектив Летной академии НАУ (г. Кропивницкий) обратился в МОН с просьбой отделить их заведение от киевского НАУ. Украинская государственная летная академия имеет инфраструктурные возможности, которые можно использовать в пользу государства (например, цеха по производству БПЛА), однако киевский НАУ эти возможности ограничивал,
– сообщили в Минобразования.
Эти два вновь созданных заведения теперь должны стать ведущими центрами развития авиационной обороноспособности Украины и будут отвечать за разработку военных инноваций в области MilitaryTech, говорят в МОН.
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Чего ждать студентам и преподавателям
В Минобразования также пообещали, что решение о реорганизации не повлияет на условия труда и уровень зарплат преподавателей. В вузах же намерены повысить уровень управления и качество образования.
Студенты НАУ продолжат обучение на тех же условиях в Киевском авиационном институте, его обособленных структурных подразделениях и Украинской государственной летной академии по избранным специальностям и источникам финансирования. А преподаватели смогут и дальше преподавать свои дисциплины,
– отметили в министерстве образования.
И добавили, что такие решения – часть комплексного плана трансформации высшего образования и адаптации украинских ЗВО к европейским стандартам.
- Напомним также, что скандальный ректор вуза Максим Луцкий неожиданно на фоне разговоров о реорганизации ЗВО пошел служить в ВСУ. Однако следует отметить, что он в свое время был членом "Партии регионов". В 2019 году он баллотировался в парламент от на сегодняшний день запрещенной "ОПЗЖ".
- Временно исполняющим обязанности ректора назначили Алексея Шкуратова. Он в свое время был заместителем предыдущего главы МОН Сергея Шкарлета.