Как говорят в Винницкой области: слова, по которым узнают своих

Иногда человека можно "распознать" еще до того, как он скажет, откуда он родом. Не по паспорту и даже не по акценту –, а по одному-двум словам, которые для него вполне обычны, а для других звучат необычно.

Популяризатор языка и музыкант Рами Аль Шайер предлагает несколько колоритных слов, по которым сразу можно узнать жителя Винницы.

Что в вашем языке выдает Винницкую область?

Винницкая область – это не один диалект и не несколько "забавных" местных слов. Речь в области очень пестрая: здесь пересекаются различные диалектные черты, а часть территории входит в ареал подольского говора.

Сегодня благодаря социальным сетям и путешествиям мы легко узнаем галичан или закарпатцев. Но те, кто живет к востоку от реки Збруч, тоже имеют свои языковые "пароли", которые на западе могут показаться непонятными.

Вот несколько характерных слов, по которым подоляне узнают "своих":

Репижити – сильно бить или хлестать. Это можно сказать и о сильном дожде, когда потоки воды сильно бьют по чему-то, а таких слов немало.

– сильно бить или хлестать. Это можно сказать и о сильном дожде, когда потоки воды сильно бьют по чему-то, а таких слов немало. Лахати – смеяться.

– смеяться. Мона – можно. Это такое особое характерное намеренное пропущение буквы, как и в слове "хтів" (вместо "хотів").

можно. Это такое особое характерное намеренное пропущение буквы, как и в слове "хтів" (вместо "хотів"). Балок – ругательное слово, его говорят вместо "дурак".

Колоритные слова из Винницкой области от Рами Аль Шаера: смотрите видео

Ранее мы рассказывали о том, как говорят в Винницкой и Тернопольской областях, хотя эти регионы относятся к Подолью. Но местные колоритные слова сильно различаются.

Чем отличается подольский диалект?

Подольский говор относится к юго-западному диалекту украинского языка. Он охватывает значительную часть Винницкой и Хмельницкой областей, а также прилегающие территории. Из-за соседства различных языковых ареалов подольский говор имеет немало локальных вариантов.

Подольский говор имеет свои особенности произношения и грамматики. Например, в некоторых говорках можно услышать твердое окончание глаголов: "ходи́т", "носи́т". Или изменение ударений: "будЕш" вместо "бУдеш". Есть и характерные фонетические изменения, которые на слух сразу выдают местный говор.

Кстати, исследователи собрали огромный материал живого языка Винницкой области – диалектную лексику записывали в сотнях населенных пунктов. Поэтому местные слова – это не просто "сельские курьезы", а часть языковой истории края.

Об этом интересно рассказывает Идея Александровна: смотрите видео

Поэтому в следующий раз, когда услышите от кого-то "байура" или "ладнувати", не спешите поправлять. Возможно, перед вами просто заговорила Винницкая область.

Язык тоже помнит, откуда мы родом. Интонация, произношение, какое-то совершенно обыденное слово – и вдруг в разговоре проступает целый край. В Винницкой области таких языковых "сигналов" немало.