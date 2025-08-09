Как звучат разные части Подолья – Тернопольщина и Винницкая область, предлагает услышать блогер @leilabandura, пишет 24 Канал.

Как звучат Тернопольщина и Винницкая область?

Диалекты Украины создают неповторимый языковой фон нашей страны. И прекрасно, что они сейчас популяризируются через книги, песни, стихи и социальные сети – студенты из разных уголков сравнивают как они говорят в своих областях. И порой – это вполне знакомые литературные слова, а некоторые, возможно, вы услышите впервые.

Интересно, что даже близкие области или те, находящиеся в одном этнографическом регионе, не всегда говорят одинаково – например на Закарпатье, о котором ранее писал 24 Канал.

Две девушки – @leilabandura с Тернопольщины и @vikulya_335 (Виктория Сергеевна) из Винницкой области, решили сравнить как называются знакомые вещи в их областях.

Заметим, что и Винницкая и Тернопольская (южная часть), как и юг Хмельницкой и северная часть Одесской области, является частью исторического региона – Подолье. Но это вовсе не означает, что они говорят одинаково.

Тернопольщина – путня; Винницкая область – відро;

Тернопольщина – терчинники; Винницкая область – деруни;

Тернопольщина – рескаль; Винницкая область – лопата;

Тернопольщина – пляцок; Винницкая область – торт или пиріг;

Тернопольщина – рондиль; Винницкая область – сковорідка;

высокая девушка – Тернопольщина – дилда; Винницкая область – димба;

хрен со свеклой – Тернопольская область – цвіклі; Винницкая область – хрін / хрін з буряком;

Пасхальный салат из яиц, хрена, лука и колбасы – Тернопольщина – мішанина; Винницкая область – такое блюдо не готовят.

Как видим, различия есть не только в названиях привычных бытовых предметов, но и в особенностях региональных блюд, которые готовят на определенный праздник и в определенном регионе. Поэтому все значительно интереснее с диалектами чем мы даже представляем. Интересуйтесь украинским языком, его диалектами и говорите на украинском!