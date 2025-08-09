Як звучать різні частини Поділля – Тернопільщина та Вінниччина, пропонує почути блогер @leilabandura, пише 24 Канал.
Як звучать Тернопільщина і Вінниччина?
Діалекти України створюють неповторне мовне тло нашої країни. І чудово, що вони зараз популяризуються через книги, пісні, вірші та соціальні мережі – студенти з різних куточків порівнюють як вони говорять у своїх областях. І деколи – це цілком знайомі літературні слова, а деякі, можливо, ви почуєте вперше.
Цікаво, що навіть близькі області чи ті, що перебувають в одному етнографічному регіоні, не завжди говорять однаково – як-от на Закарпатті, про яке раніше писав 24 Канал.
Двоє дівчат – @leilabandura з Тернопільщини та @vikulya_335 (Вікторія Сергіївна) з Вінниччини, вирішили порівняти як називаються знайомі речі в їх областях.
Зауважимо, що і Вінниччина і Тернопільщина (південна частина), як і південь Хмельниччини та північна частина Одещини, є частиною історичного регіону – Поділля. Але це зовсім не означає, що вони говорять однаково.
Тернопільщина – путня; Вінниччина – відро;
Тернопільщина – терчинники; Вінниччина – деруни;
Тернопільщина – рескаль; Вінниччина – лопата;
Тернопільщина – пляцок; Вінниччина – торт чи пиріг;
Тернопільщина – рондиль; Вінниччина – сковорідка;
висока дівчина – Тернопільщина – дилда; Вінниччина – димба;
хрін з буряком – Тернопільщина – цвітлі; Вінниччина – хрін / хрін з буряком;
Великодній салат з яєць, хрону, цибулі і ковбаси – Тернопільщина – мішанина; Вінниччина – таку страву не готують.
Як горять Тернопільщина й Вінниччина: дивіться відео
Як бачимо, відмінності є не лише у назвах звичних побутових предметів, але й в особливостях регіональних страв, які готують на певне свято й у певному регіоні. Тому все значно цікавіше з діалектами ніж ми навіть уявляємо. Цікавтеся українською мовою, її діалектами та говоріть українською!