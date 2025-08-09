Як звучать різні частини Поділля – Тернопільщина та Вінниччина, пропонує почути блогер @leilabandura, пише 24 Канал.

Дивіться також Як сказати українською приторний, томний або лєстний: ці слова вас здивують

Як звучать Тернопільщина і Вінниччина?

Діалекти України створюють неповторне мовне тло нашої країни. І чудово, що вони зараз популяризуються через книги, пісні, вірші та соціальні мережі – студенти з різних куточків порівнюють як вони говорять у своїх областях. І деколи – це цілком знайомі літературні слова, а деякі, можливо, ви почуєте вперше.

Цікаво, що навіть близькі області чи ті, що перебувають в одному етнографічному регіоні, не завжди говорять однаково – як-от на Закарпатті, про яке раніше писав 24 Канал.

Двоє дівчат – @leilabandura з Тернопільщини та @vikulya_335 (Вікторія Сергіївна) з Вінниччини, вирішили порівняти як називаються знайомі речі в їх областях.

Зауважимо, що і Вінниччина і Тернопільщина (південна частина), як і південь Хмельниччини та північна частина Одещини, є частиною історичного регіону – Поділля. Але це зовсім не означає, що вони говорять однаково.

Тернопільщина – путня; Вінниччина – відро;

Тернопільщина – терчинники; Вінниччина – деруни;

Тернопільщина – рескаль; Вінниччина – лопата;

Тернопільщина – пляцок; Вінниччина – торт чи пиріг;

Тернопільщина – рондиль; Вінниччина – сковорідка;

висока дівчина – Тернопільщина – дилда; Вінниччина – димба;

хрін з буряком – Тернопільщина – цвітлі; Вінниччина – хрін / хрін з буряком;

Великодній салат з яєць, хрону, цибулі і ковбаси – Тернопільщина – мішанина; Вінниччина – таку страву не готують.

Як горять Тернопільщина й Вінниччина: дивіться відео

Як бачимо, відмінності є не лише у назвах звичних побутових предметів, але й в особливостях регіональних страв, які готують на певне свято й у певному регіоні. Тому все значно цікавіше з діалектами ніж ми навіть уявляємо. Цікавтеся українською мовою, її діалектами та говоріть українською!