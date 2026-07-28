Не "резина": большинство автомобилистов совершают ошибку, когда говорят о шинах

Каждый раз, когда наступает сезон смены шин, в разговорах снова появляется слово "резина". Однако на украинском языке автомобили "переобувают" совсем не в резину.

Слово "резина" настолько привычно в повседневной речи, что многие даже не задумываются, является ли оно украинским. Рассказываем о нем со ссылкой на объяснение Виктора Дьяченко.

Как правильно на украинском – резина или гума?

Есть слова, которые настолько прочно закрепились в повседневной речи, что мы перестаем замечать их происхождение. Одно из них – "резина" . Но знали ли вы, что украинский язык имеет название этого эластичного материала, которое существует уже не одно столетие?

Мы говорим "зимняя резина", "резиновые сапоги", "резинка для волос"... Однако современная украинская литературная норма предлагает другие слова. Какие именно? Разберемся. В большинстве случаев на украинском следует говорить "гума" .

Например:

зимова гума ;

автомобільні шини з літньої гуми;

гумові чоботи;

гумова рукавичка.

Откуда происходят слова "резина" и "гума"?

Слово "гума" имеет интересную историю. Оно пришло к украинскому через польский – guma из латинского gummi , а еще раньше – из древнегреческого kómmi , что означало камедь, то есть природное клейкое вещество, получаемое из деревьев.

Когда в Европе научились возделывать каучук, название "резина" перешло и на новый эластичный материал. Поэтому сегодня этим словом называют и материал, и изделия, изготовленные из него.

Почему возникла путаница между резиной и резиной? Слово "резина" происходит тоже от латинского resina – "смола". Из-за западноевропейских языков, в частности французского – résine, оно попало в русский, где стало основным названием эластичного материала.

В украинском языке же исторически закрепилось само слово – гума, поэтому именно оно нормативное. Хотя заметим, что оба слова вы найдете в словарях.

Подобная ситуация со словами "ковдра" и "одеяло" , мы знаем оба слова, они есть в словарях, но одно – удельное и традиционное, а другое – постепенно навязанное.

Есть ли разница между "резинкою" и "гумкою"?

Интересно, что в украинском языке пользуются другими, уменьшительно-ласкательными словами – резинка и гумка, для обозначения определенных предметов. И здесь уже оба слова есть в нашем языке, но у них разные сферы использования.

Языковеды отмечают, в частности, Ольга Васильева и Александр Авраменко, что следует различать, что называть словом гумка, а что – резинка.

Если речь идет об аксессуаре для волос или эластичной ленте для одежды или типе вязания, то их следует называть – резинка.

А вот "гумкою" следует называть:

гумку канцелярську;

гумку жувальну (жуйка);

стирачку или ластик (предмет для стирания карандаша) тоже – гумка.

Хотя Александр Авраменко отмечает, что "резинка" может восприниматься как россиянизм, и предлагает заменить слово на "стяжка". Впрочем, это слово есть в украинском языке как строительный или промышленный термин – стяжка пола или пластиковые ремешки-стяжки.

Какая разница между "резинкою" и "гумкою": смотрите видео

Теперь вы точно знаете, что как называть, поэтому не путайте и говорите по-украински!