"Россияне целенаправленно атаковали два днепровских вуза": Филатов показал последствия

Ночью 15 апреля россияне атаковали два учреждения высшего образования в Днепре. Удары были целенаправленные.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Борис Филатов. Также показал последствия вражеской атаки.

Какие последствия атаки на вузы?

Филатов отметил: россияне подло и целенаправленно атаковали два днепровских вуза.

Повреждены учебные корпуса и студенческие общежития Украинского государственного университета науки и технологий и Политехники,

– уточнил он.

И добавил, что в результате атаки повреждены еще около тридцати жилых домов.

Последствия атаки россиян на вузы Днепра: фото

Разбито в общей сложности более 1 тысячи окон. Остальные повреждения еще будут подсчитывать. Никакой военной цели – дома днепрян и объекты, принадлежащие к культурному наследию и являющиеся научной базой города,

– добавил Филатов.

Он также отметил, что город поможет со стабилизацией изуродованных зданий.

Какая ситуация в Днепре?