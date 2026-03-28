Вакуленко заявила, что обстрел накануне НМТ в рамках основной сессии является основанием для участия в дополнительной сессии мультитеста. Об этом она сказала Интерфакс-Украина.

Смотрите также "Сложный НМТ в 2026 году": Лисовой обратился с важной информацией к участникам

Можно ли после обстрела не сдавать НМТ?

Вакуленко также уточнила, что надо подать заявку на дополнительную сессию. Отдельная регистрация – не нужна.

Заявка подается в соответствующий региональный центр оценивания качества образования в течение трех дней со дня проведения тестирования,

– отметила она.

Интересно! Руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала, что дата регистрации на тестирование не связана с датой сдачи экзамена.

Вакуленко также заявила, что документального подтверждения не надо – стоит только указать причину в заявлении.

Региональные центры оценивания качества образования следят за ситуацией в регионе,

– акцентировала она.

И добавила, что такой подход действовал и в прошлом году.

Напомним, что в прошлом году украинцы критиковали однодневную модель НМТ из-за того, что она была очень изнурительной для выпускников. Экзамен длился 4 часа с перерывом, однако часто в определенных городах мог прерываться тревогой. Или же ученики приходили сдавать тестирование после ночных воздушных тревог и атак.

Смотрите также Не повторяйте: нардеп назвал самые распространенные ошибки при регистрации на НМТ

Как продлится НМТ в этом году?