Вакуленко заявила, что обстрел накануне НМТ в рамках основной сессии является основанием для участия в дополнительной сессии мультитеста. Об этом она сказала Интерфакс-Украина.
Можно ли после обстрела не сдавать НМТ?
Вакуленко также уточнила, что надо подать заявку на дополнительную сессию. Отдельная регистрация – не нужна.
Заявка подается в соответствующий региональный центр оценивания качества образования в течение трех дней со дня проведения тестирования,
– отметила она.
Интересно! Руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала, что дата регистрации на тестирование не связана с датой сдачи экзамена.
Вакуленко также заявила, что документального подтверждения не надо – стоит только указать причину в заявлении.
Региональные центры оценивания качества образования следят за ситуацией в регионе,
– акцентировала она.
И добавила, что такой подход действовал и в прошлом году.
Напомним, что в прошлом году украинцы критиковали однодневную модель НМТ из-за того, что она была очень изнурительной для выпускников. Экзамен длился 4 часа с перерывом, однако часто в определенных городах мог прерываться тревогой. Или же ученики приходили сдавать тестирование после ночных воздушных тревог и атак.
Как продлится НМТ в этом году?
- Регистрация на НМТ-2026 продолжается в течение 5 марта – 2 апреля включительно.
- Основная сессия тестирования будет с 20 мая по 25 июня. Дополнительная – с 17 до 24 июля.
- На НМТ будет 4 предмета. Обязательно участники будут сдавать украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор из такого перечня: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература.
- Мультитест будет проходить в течение одного дня в рамках двух этапов.
- На тестировании планируют использовать видеонаблюдение и металлоискатели.
- в 2026 году для регистрации на НМТ от школьников, которые заканчивают школу в этом году, также потребуют справку из учебного заведения.
- УЦОКО недавно обнародовал демонстрационные варианты тестов по всем предметам.