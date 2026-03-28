Вакуленко заявила, що обстріл напередодні НМТ у межах основної сесії є підставою для участі у додатковій сесії мультитесту. Про це вона сказала Інтерфакс-Україна.

Чи можна після обстрілу не складати НМТ?

Вакуленко також уточнила, що треба подати заявку на додаткову сесію. Окрема реєстрація – непотрібна.

Заявка подається до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти упродовж трьох днів із дня проведення тестування,

– зауважила вона.

Цікаво! Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла, що дата реєстрації на тестування не пов'язана з датою складання іспиту.

Вакуленко також заявила, що документального підтвердження не треба – варто лише вказати причину в заяві.

Регіональні центри оцінювання якості освіти стежать за ситуацією в регіоні,

– акцентувала вона.

І додала, що такий підхід діяв і торік.

Нагадаємо, що торік українці критикували одноденну модель НМТ через те, що вона була дуже виснажливою для випускників. Іспит тривав 4 години з перервою, однак часто в певних містах міг перериватися тривогою. Або ж учні приходили складати тестування після нічних повітряних тривог і атак.

