О последствиях атаки сообщили в ОВА. Рассказываем, какая есть информация на данный момент.
Обратите внимание Могут быть и ракеты, – Зеленский предупредил о возможности нового удара ночью 15 апреля
Враг нанес удар по Днепру. Произошло возгорание административного здания. Предварительно, обошлось без пострадавших,
– проинформировали в ОВА.
На момент публикации атака БпЛА продолжалась. Большинство вражеских целей направлялись западным направлением.
Пожар в Днепре после удара БпЛА: смотрите видео ОВА
Где ранее раздавались взрывы в эти сутки?
- Днем 14 апреля враг атаковал Заречный район Сум, бил по объектам гражданской инфраструктуры. Это повлекло масштабные пожары.
- Также российские беспилотники ударили по Черкассам – погиб 8-летний мальчик, 9 человек получили ранения, повреждены 4 многоэтажки.