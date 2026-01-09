Духи "на розлив" или "на розпив": какой из вариантов правильный на украинском

Иногда термины из определенной профессии могут вызывать сомнение – или вообще слово написано правильно. Впрочем, всему есть логическое объяснение.

В чем разница между терминами "на розлив" и "на розпив" для духов, рассказывает 24 Канал ссылаясь на объяснения блогера @stas_boroda_parfumer.

Как говорить – духи на розЛив или на розПив?

Каждая отрасль имеет свою терминологию и не всегда это касается узкого профиля. Некоторые термины выходят на широкую общественность и очень удивляют.

Для ценителей духов этот термин известен, а для кого-то звучит в новинку – купить духи "на розлив" или "на розпив".

Хотя для нас уже привычной стала возможность купить духи в меньшем объеме или не всегда оригинал, но не все знают, что формулировка "на разлив", и "на распил" различаются именно по качеству продукта.

Как объясняют парфюмеры оба слова есть в профессии и означают различные форматы продажи духов.

"РозЛив" касается наливной парфюмерии. Продавец отмеряет нужный объем в тару клиента из больших емкостей (канистр, литровых флаконов). Такие ароматы часто являются аналогами известных брендов, созданными "по мотивам".

"РозПив" – это разделение оригинального флакона между несколькими людьми. Термин происходит от практики, когда люди покупали дорогой аромат и "распивали" его между собой, отпшиковывая или отливая в маленькие атомайзеры.

Словари украинского языка фиксируют оба глагола. В словарях слово "розлив" имеет значение: "наливать жидкость из большого сосуда в меньшие" – именно это и происходит и с ароматной жидкостью.

А слово "розпивати" означает "потреблять вместе, делить" – здесь имеем переносное значение: делить аромат.

Языковеды объясняют, что в парфюмерном контексте оба слова являются нормативными, но обозначают разные явления.

В языковых блогах и рассказах специалистов отмечают, что "розлив" чаще используется для наливной парфюмерии, а "розпив" – для оригинальных ароматов.

"Я купила парфуми на розлив у торговому центрі – аромат схожий на відомий бренд".

"Ми взяли флакон нішевого парфуму на розпив – кожен отримав по 10 мілілітрів".

Распив придумали, чтобы популяризировать, попробовать перед покупкой полноразмерного, или же просто для того, чтобы иметь большую коллекцию ароматов, не тратя много средств на большие флаконы.

Итак, правильно говорить и "на розлив", и "на розпив", но важно понимать разницу. Это хороший пример того, как украинский язык гибко отражает новые реалии, используя уже имеющиеся слова с четкой логикой.