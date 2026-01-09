Парфуми "на розлив" чи "на розпив": який з варіантів правильний українською

Іноді терміни з певної професії можуть викликати сумнів – чи взагалі слово написане правильно. Втім, усьому є логічне пояснення.

У чому різниця між термінами "на розлив" і "на розпив" для парфумів, розповідає 24 Канал посилаючись на пояснення блогера @stas_boroda_parfumer.

Як казати – парфуми на розЛив чи на розПив?

Кожна галузь має свою термінологію і не завжди це стосується вузького профілю. Деякі терміни виходять на широкий загал і дуже дивують.

Для поціновувачів парфумів цей термін відомий, а для когось звучить в новинку – купити парфуми "на розЛив" чи "на розПив".

Хоч для нас уже звичною стала можливість купити парфуми у меншому об'ємі чи не завжди оригінал, але не всі знають, що формулювання "на розлив", і "на розпив" різняться саме за якістю продукту.

Як пояснюють парфумери обидва слова є у професії і означають різні формати продажу парфумів.

"РозЛив" стосується наливної парфумерії. Продавець відмірює потрібний об’єм у тару клієнта з великих місткостей (каністр, літрових флаконів). Такі аромати часто є аналогами відомих брендів, створеними"за мотивами".

стосується наливної парфумерії. Продавець відмірює потрібний об’єм у тару клієнта з великих місткостей (каністр, літрових флаконів). Такі аромати часто є аналогами відомих брендів, створеними"за мотивами". "РозПив" – це поділ оригінального флакона між кількома людьми. Термін походить від практики, коли люди купували дорогий аромат і"розпивали" його між собою, відпшиковуючи чи відливаючи у маленькі атомайзери.

Словники української мови фіксують обидва дієслова. У словниках слово "розлив" має значення: "наливати рідину з великої посудини в менші" – саме це й відбувається і з ароматною рідиною.

А слово "розпивати" означає "споживати разом, ділити" – тут маємо переносне значення: ділити аромат.

Мовознавці пояснюють, що в парфумерному контексті обидва слова є нормативними, але позначають різні явища.

У чому різниця між словами: дивіться відео

У мовних блогах та розповідях фахівців наголошують, що "розлив" частіше використовується для наливної парфумерії, а "розпив" – для оригінальних ароматів.

"Я купила парфуми на розлив у торговому центрі – аромат схожий на відомий бренд".

"Ми взяли флакон нішевого парфуму на розпив – кожен отримав по 10 мілілітрів".

Розпив придумали, щоб популяризувати, спробувати перед покупкою повнорозміру, або ж просто для того, аби мати велику колекцію ароматів, не витрачаючи багато коштів на великі флакони.

Отже, правильно казати і "на розлив", і "на розпив", але важливо розуміти різницю. Це гарний приклад того, як українська мова гнучко відображає нові реалії, використовуючи вже наявні слова з чіткою логікою.