Подарят уют и погрузят в тайны: какие книги читать осенними вечерами

Чтобы немного отвлечься от негативных мыслей о войне и тревогах, стоит погрузиться в книжный мир. Правильные и интересные книги вернут чувство внутреннего покоя и домашнего уюта.

24 канал подскажет вам небольшую подборку книг, гарантирующих хорошее осеннее настроение. Их захочется читать даже при свече. К теме Книга года ВВС – 2022: какие издания попали в списки литературной премии Какие книги следует читать осенью Рэй Брэдбери - "Прощай, лето!" Читая книгу Рэя Брэдбери, вы погрузитесь в мир приключений оживленного Дугласа Сполдинга и попробуете сладко-терпкий привкус позднего лета. В этой книге жители Гринтауна начали настоящую войну против времени. Чем она закончилась, можете узнать во время чтения этого произведения.

Дзвинка Матияш – "Дорога Святого Иакова"

Украинская писательница Дзвинка Матияш осенью 2013 года вместе со своим мужем совершила паломничество по Дороге Святого Иакова. Путь проходит почти через всю Испанию. И это увлекательное 40-дневное путешествие стало основой для его биографической книги. Дзвинка излагает свой странствующий опыт в форме дневника. Здесь вы "встретите" новые живописные пейзажи, увидите интересные знакомства и получите ценные духовные советы.

Виржини Гримальди – "Пора снова зажечь звезды"

Эта история – об официантке Анне. Она давно разведена, устала от бесконечных проблем. Воспитывает двух дочерей, отношения с которыми не налаживаются. Впоследствии женщину увольняют с работы. Поэтому она решает убегать от проблем на стареньком трейлере на встречу северному сиянию. Этот роман вдохновит вас никогда не сдаваться и жить с верой, любовью и юмором.

Джоан Роллинг – "Фантастические звери. Преступления Гриндельвальда"

События в книге происходят в 1927 году, когда осужденный Магическим Конгрессом Геллерт Гриндельвальд убегает из-под стражи. На что еще способен злой маг, чтобы добиться желаемого? Узнаете в этой книге.

Диана Сеттерфилд – "Пока течет река"

Британская писательница Диана Сеттерфилд в этом романе переносит читателей в стены старинного трактира "Лебедь" – приюта для тайных разговоров и жутких историй. В одну темную зимнюю ночь в трактир забегает неизвестный с мертвой девочкой на руках. Ее нашли в Темзе. Но через несколько часов утопленница… оживает. Найти разгадку на этот вопрос сможете, погрузитесь в сплетение фольклора, науки и магии этого произведения.

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Говард Филипс Лавкрафт "Тень над Инсмутом"

События по этой книге происходят в Англии. Она для любителей мистики. Юный рассказчик услышал об одном маленьком загадочном городке и, обольщенный жуткими легендами, едет туда. Парень проводит в Инсмуте день, а затем ночь, но все больше запутывается в паутине страшных тайн. Так что книга, в частности ее финал, не даст вам заснуть еще несколько ночей.

"Львов. Кофе. Любовь"