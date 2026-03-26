Держатся в топе годами: какие специальности являются самыми популярными среди абитуриентов
- Самыми популярными специальностями среди поступающих остаются право, менеджмент и экономика.
- Однако растет интерес к компьютерным наукам, инженерии и медицине.
Многие специальности на протяжении многих лет держатся в топе популярности среди поступающих в вузы. Если взглянуть на ститистику вступительной кампании последних лет, увидим, что привычный спрос на отдельные специальности никуда не исчез
Так, право, менеджмент, экономика в дальнейшем держатся в топе спроса. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко.
Смотрите также Правила уже согласовали: что будет основным при поступлении на художественные специальности
Какие специальности выбирают абитуриенты?
Чиновник при этом отметил, что с каждым годом вышеупомянутые специальности все больше подвигают компьютерные науки, инженерия, медицина, реабилитация, психология и даже педагогика и строительство.
То есть топ популярных специальностей не перевернулся с ног на голову, но он уже не такой однородный, как раньше,
– заявил заместитель Лисового.
Важно! В колледжах и вузах Украины вводят новую обязательную дисциплину – "Основы национального сопротивления". Она заменит действующую модель базовой общевойсковой подготовки.
Также рассказал, продолжается ли сокращение госзаказа на определенные специальности. Трофименко акцентирует, что о сокращении речь не идет, однако учитывают демографические показатели.
Государство также корректирует поддержку там, где рынок давно перенасыщен, и больше концентрируется на тех специальностях, где есть актуальный кадровый спрос. Это касается части конъюнктурных специальностей – права, менеджмента, экономики, журналистики,
– отметил чиновник.
Зато больший акцент, по его словам, – на STEM, педагогику, медицину, восстановление, реабилитацию.
Смотрите также Мотивационные письма не нужны: основные новации этой вступительной кампании
Какие основные правила вступительной компании согласовало МОН?
Глава МОН Украины Оксен Лисовой в телеграме назвал основные изменения, которые утверждены в Порядке:
подача до 10 заявлений, но на бюджет – не более 5;
система приоритетности действует и для поступления в магистратуру, в частности на контракт;
для большинства творческих специальностей вес творческого конкурса вырос – коэффициент составляет 0,7;
собеседования и творческие конкурсы будут проходить очно (с исключениями);
результаты национальных выпускных экзаменов стран Европы могут засчитываться вместо НМТ для украинцев;
мотивационные письма больше не нужны.