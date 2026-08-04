В МОН назвали самые популярные специальности в вузах, которые выбрали абитуриенты

В Украине завершился один из ключевых этапов приемной кампании 2026 года – подача заявлений на поступление в вузы. В этом году абитуриенты подали на 28 % больше заявлений, чем в прошлом году.

Об этом "Укринформу" сообщил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко. Традиционно больше всего заявлений поступило на менеджмент, психологию, филологию.

Какие специальности в вузах чаще всего выбирают абитуриенты

При этом чиновник отметил, что вырос спрос на компьютерные науки и кибербезопасность.

В то же время наблюдается заметный рост интереса к специальностям, пользующимся особой поддержкой. Среди них – строительство и гражданская инженерия, электротехника, автоматизация и робототехника, машиностроение,

– уточнил он.

И добавил, что это важный сигнал для вузов и государства, ведь в этих специалистах уже нуждается экономика.

Так, по данным МОН, больше всего заявлений абитуриенты подали на следующие специальности:

менеджмент – 105 301 заявление (79 317 заявлений в 2025 году);

психология – 66 774 (64 009 – в 2025 году);

филология – 61 410 (58 611 – в 2025 году);

маркетинг – 49 345 заявлений (41 868 – в 2025 году);

экономика и международные экономические отношения – 42 893 (36 917 – в 2025 году);

компьютерные науки – 40 755 (35 958 – в 2025 году);

финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок – 37 667 (25 293 – в 2025 году);

право – 33 447 (44 088 – в 2025 году);

среднее образование – 31 265 (28 649 – в 2025 году);

кибербезопасность и защита информации – 30 363 (в прошлом году в десятку самых популярных специальностей входила инженерия программного обеспечения – 26 332 заявления).

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