Через несколько дней начнется новый учебный год. Чтобы он начался положительно и незабываемо, следует его провести необычно, весело и интересно.

Варианты идей для интересного первого учебного дня предлагает 24 Канал, ссылаясь на ресурс "На Урок".

Как интересно провести День знаний?

День знаний – время новых изменений, ожиданий, знаний, страхов, тревог и приключений. А чтобы он начался с позитивного настроения все чаще педагоги и родители устраивают для детей интересный и необычный праздник.

Обычно утро начинается с праздничной линейки. Но ее форма и продолжительность остается на рассмотрение администрации образовательного учреждения.

Но для класса или потока учеников можно устроить праздник, чтобы начало учебного года оставило хорошие воспоминания.

Идеи для класса:

Фотосушка летних воспоминаний. Попросите учеников принести несколько летних фото, на которых изображены самые приятные моменты летних каникул. А потом о них можно рассказать больше – в этот день или в течение следующей недели. Натяните в шнуровки по классу и используйте декоративные или яркие прищепки для белья. Или создайте стенгазету, или несколько, с похожими сюжетами и повесьте на стену класса.

Капсула времени. Пусть ученики напишут на цветных карточках свои ожидания от этого учебного года, сложите в ящик с замком, контейнер или даже стеклянную банку и закрутите ее. А откройте и прочитайте на последний звонок.

Шкатулка с аффирмациями на учебный год. Придумайте или сгенерируйте с помощью ИИ пожелания для каждого ученика. Пусть каждый достанет случайное из корзины или шляпы для себя и сохраняет в своем дневнике.

Фотозона для класса. Идей фотозон – множество: фоторамки из картона, учебников, с мотивами осенних цветов и листьев, пледа фруктов и овощей, шариков, карт, канцелярских принадлежностей и фото школьников с прошлого года.

Фотозона / Pinterest

Квесты и активности.

Этот день можно провести активно. Организовать квест с поиском сокровища, викторинами, выполнением заданий. А задания подобрать или тематически предметные, или на знание истории жизни и приключений своего класса. Немало готовых сценариев предлагает ресурс "На Урок". Задания можно разработать и музыкальными, и стихотворными, и в виде фото, создать карту, использовать QR-коды.

Почему бы учителям не рассказать на не показать игры своего детства – классики, резинка, догонялки, жмурки.

Современные тренды – снять видео и создать тикток-страницу или ютуб-канал класса или если он есть – дополнить в этот день ярким роликом.

Мастер-классы.

Мастер-классы или мастерки – один из самых популярных способов организации интересного досуга. мастера или мастерицу можно пригласить в класс или пойти в мастерскую:

изготовление аксессуара – брелка, значка, открытки, веночка, украшения, святки, магнита, бомбочки для ванны;

роспись гильз или эко-сумки,

лепка из глины,

приготовление пиццы,

выпекание печенья,

приготовление авторского шоколада,

урок игры на необычном музыкальном инструменте.

Поход в кино классом. Все большую популярность набирает дружеский поход в кино. И этот день тоже можно так провести, совместив с лакомством мороженого или пиццы.

Пикник во дворе школы с активными играми. Конечно здесь требуется разрешение администрации и участие родителей с приготовлением или заказом простейших вкусностей. А совместить их можно с игрой во фрисби, бадминтон, играми с мячом, карточными играми, "крокодилом". Создание стенгазеты и отпечатки цветных ладошек школьников.

И конечно – совместные фото и многое другое! Начните фотоальбом класса 2025 – 2026 и дополняйте его в течение года.

Хорошего и мирного Дня знаний дорогие родители, педагоги и школьники! Все будет Украина!