За кілька днів розпочнеться новий навчальний рік. Щоб він розпочався позитивно і незабутньо, слід його провести незвично, весело та цікаво.

Варіанти ідей для цікавого першого навчального дня

Як цікаво провести День знань?

День знань – час нових змін, очікувань, знань, страхів, тривог і пригод. А щоб він розпочався з позитивного настрою все частіше освітяни та батьки влаштовують для дітей цікаве і незвичне свято.

Зазвичай ранок розпочинається зі святкової лінійки. Але її форма і тривалість залишається на розгляд адміністрації освітнього щакладу.

Але для класу чи потоку учнів можна влаштувати свято, щоб початок навчального року залишив гарні спогади.

Ідеї для класу:

Фотосушка літніх спогадів. Попросіть учнів принести кілька літніх фото, на яких зображено найприємніші моменти літніх канікул. А потім про них можна розповісти більше – у цей день чи протягом наступного тижня. Натягніть о шнурівки по класі і використайте декоративні чи яскраві прищіпки для білизни. Або створіть стінгазету, чи кілька, зі схожими сюжетами та повісьте на стіну класу.

Капсула часу. Нехай учні напишуть на кольорових картках свої очікування від цього навчального року, складіть у скриньку з замком, контейнер чи навіть скляну банку і закрутіть її. А відкрийте та прочитайте на останній дзвінок.

Скринька з афірмаціями на навчальний рік. Придумайте чи згенеруйте за допомогою ШІ побажання для кожного учня. Нехай кожен дістане випадкове з кошика чи капелюха для себе і зберігає у своєму щоденнику.

Фотозона для класу. Ідей фотозон – безліч: фоторамки з картону, підручників, з мотивами осінніх квітів та листя, пледу фруктів та овочів, кульок, карт, канцелярського приладдя та фото школярів з минулого року.

Квести та активності.

Цей день можна провести активно. Організувати квест з пошуком скарбу, вікторинами, виконаннями завдань. А завдання підібрати чи тематично предметні, чи на знання історії життя і пригод свого класу. Чимало готових сценаріїв пропонує ресурс "На Урок". Завдання можна розробити і музичними, і віршованими, і у вигляді фото, створити мапу, використати QR-коди.

Чому б вчителям не розповісти на не показати ігри свого дитинства – класики, резинка, доганялки, піжмурки.

Сучасні тренди – зняти відео і створити тікток-сторінку чи ютуб-канал класу або якщо він є – доповнити у цей день яскравим роликом.

Майстер-класи.

Майстер-класи чи майстерки – один з найпопулярніших способів організації цікавого дозвілля. майстра чи майстриню можна запросити у клас або піти у майстерню:

виготовлення аксесуара – брелка, значка, листівки, віночка, прикраси, свяки, магніта, бомбочки для ванни;

розпис гільз чи еко-сумки,

ліплення з глини,

приготування піци,

випікання печива,

приготування авторського шоколаду,

урок гри на незвичному музичному інструменті.

Похід у кіно класом. Все більшої популярності набирає дружній похід у кіно. І цей день теж можна так провести, поєднавши з ласуванням морозива чи піци.

Пікнік на подвір'ї школи з активними іграми. Звичайно тут потрібен дозвіл адміністрації та участь батьків з приготуванням чи замовленням найпростіших смаколиків. А поєднати їх можна з грою у фрисбі, бадмінтон, іграми з м'ячем, картковими іграми, "крокодилом". Створення стінгазети і відбитки кольорових долоньок школярів.

І звісно – спільні фото і багато! Започаткуйте фотоальбом класу 2025 – 2026 і доповнюйте його впродовж року.

Гарного і мирного Дня знань дорогі батьки, педагоги та школярі! Все буде Україна!