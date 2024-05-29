Креативьте – и удивите всех: оригинальные сценарии на последний звонок 2024

В большинстве школ Украины на этой неделе прозвучит последний звонок. Другие ученики его услышат в июне.

Форматы праздника также будут разными. Все зависит от ситуации с безопасностью в регионе, отмечает Образование 24.

Интересно Почему последний звонок в 2024 году в Украине прозвучит в разные дни

Сценарий на последний звонок 2024 года

Все же ученики, в частности выпускники 11 классов, готовятся к прощанию со школой – несмотря на различные вызовы во время войны. Пример – ученики в Харькове, которые между частыми воздушными тревогами и атаками на город проводят репетиции вальса.

Поэтому Образование 24 предлагает несколько сценариев для учеников и учителей, чтобы интересно попрощаться со школой.

В начале праздника последнего звонка стоит почтить память минутой молчания всех жертв современной войны с россией. После школьные торжества начать со встречи нынешних выпускников и пожелания им шагать смело в будущее. При этом стоит вспомнить то утро, когда кто-то с радостью, кто-то со слезами на глазах и страхом перед неизвестным, впервые ступил на порог своей школы и встретился со своей первой учительницей.

Этот сценарий также будет творческим и интересным для родителей, учителей, гостей и учеников. Он напомнит, что в этот день в школьной семье – особый праздник. Ведь раздается последний звонок, который сообщает о завершении учебного года и о том, что еще одна ступенька в жизни школьников пройдена. Также напомнит выпускникам, что жизнь достаточно интересная, но и непредсказуемая. Однако все плохое пройдет, и все будет Украина. И все ученики снова вернутся в родную школу, к своим друзьям и учителям.

Также ученики вместе с учителями могут проявить креатив и изменить готовые интересные идеи. В частности такие:

TikTok челлендж "Что ты выбираешь?"

Во время праздника последнего звонка можно провести флешмоб в популярной соцсети TikTok. Подростки должны под музыку протанцевать под выбранный вариант или же танцевальными жестами указать на понравившееся. Относительно вариантов – их стикерами, эмодзи указывают при монтаже ролика. Можно скреативить и придумать вариант для школьного последнего звонка: Иван Франко или Сергей Жадан? Леся Украинка или Лина Костенко? Математика или физика? Добавляйте хэштеги к видео в TikTok, устраивайте голосования за самые интересные идеи для роликов.

Стильный мини-фильм о вашем классе

В стильном и коротком видеоролике можете смиксовать видео добрых слов учителей и родителей. Добавьте фото разных лет и наложите на эту трогательную визуальную историю треки, дорогие сердцам ваших учеников. Сценарий стоит написать вместе с классным руководителем и родителями.

Праздник с гостем-инфлюенсером

На праздники можно пригласить спикера, которого любят и уважают ученики. Этим инфлюенсером может стать воин ВСУ, блогер, известный спортсмен, певец. Пусть этот человек искренне и непринужденно, с юмором и интересностями расскажет о своей истории, веселье и ужасы собственных школьных лет и ответит под конец выступления на несколько вопросов.