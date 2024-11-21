Варианты необычные: как правильно и красиво на украинском языке назвать серьги

Украинцы часто могут употреблять суржиковые слова в ежедневной речи. А нормативные слова иногда ошибочно считать "языковым мусором".

Поэтому Образование 24 продолжает рассказывать, каких слов стоит избегать в своей речи, а какие наоборот – не обходить вниманием. Одним из таких интересных слов является "сережки".

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Как по-украински назвать "сережки"

Обычно украшения в виде кольца, подвески, дужки которых продевают в мочку уха (у некоторых народов – в носовую перепонку) называют "сережками" (укр.). Этим словом также обозначают и соцветие некоторых древесных растений в виде кисти из мелких цветов.

Словари как синоним к сережкам еще подают слово "серги" (не "сєрги"). Это слово имеет и другие значения. "Сергами" еще называют мясистые отростки под шеей у петуха и курицы, а также у коз и овец. А также устройство (обычно в виде кольца или полукольца) для подвешивания или соединения различных предметов.

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Какие диалектизмы обозначают серьги

Среди диалектизмов также можно найти интересные и необычные названия. В частности, такие:

ковткИ;

кУльчики;

завУшниці, заушниці;

клІпси (украшение, что зажимается на мочке уха).



Как назвать сережки на украинском / Freepik

Что говорят языковеды

Известный украинский языковед и учитель Александр Авраменко при этом отмечает: не стоит "сережки" называть "сірьожками". Также он отмечает: если взглянуть в словари, заметим, что в некоторых регионах нашего государства "сережки" как украшения еще называют "кульчиками".

Предполагают, что слово "кульчики" пришло из польского языка (kolczyki).

Поэтому Авраменко советует употреблять оба слова в быту. Зато в научном и деловом стилях языка – "сережки".

Что интересно! Современные языковеды советуют серьги называть "заушниці".