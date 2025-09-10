Ночью 10 сентября российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши. Несмотря на опасность сбитых объектов, Министерство национального образования заявило, что школы будут работать в обычном режиме.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Polsatnews.pl. В ведомстве также отметили, что "новых угроз не обнаружили", а решение могут принимать и на местах.

Как будут учиться ученики в Польше?

В министерстве также добавили, что все ученики и учителя сегодня могут безопасно идти в свои школы. При этом следить за сообщениями от соответствующих служб безопасности.

Зато глава гмины Вирики, на территории которой дрон врезался в здание, Бернард Блащук сообщил, что занятия в местных школах и детских садах не состоятся.

Отметим, что в результате инцидента в Вириках была повреждена крыша здания и припаркованный автомобиль.

Председатель Володавского уезда Мариуш Занько заявил, что в селе Вырики поврежден один жилой дом. И добавил: ситуация является достаточно сложной и тревожной, жители очень обеспокоены.

БпЛА нарушили воздушное пространство Польши: что известно