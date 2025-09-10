Дроны атаковали Польшу: отменяют ли там обучение в школах
- Российские дроны нарушили воздушное пространство Польши, но Министерство национального образования заявило, что школы будут работать в обычном режиме.
- Все же в гмине Вырыки из-за повреждения здания занятия в местных школах и детских садах отменены.
Ночью 10 сентября российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши. Несмотря на опасность сбитых объектов, Министерство национального образования заявило, что школы будут работать в обычном режиме.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Polsatnews.pl. В ведомстве также отметили, что "новых угроз не обнаружили", а решение могут принимать и на местах.
Как будут учиться ученики в Польше?
В министерстве также добавили, что все ученики и учителя сегодня могут безопасно идти в свои школы. При этом следить за сообщениями от соответствующих служб безопасности.
Зато глава гмины Вирики, на территории которой дрон врезался в здание, Бернард Блащук сообщил, что занятия в местных школах и детских садах не состоятся.
Отметим, что в результате инцидента в Вириках была повреждена крыша здания и припаркованный автомобиль.
Председатель Володавского уезда Мариуш Занько заявил, что в селе Вырики поврежден один жилой дом. И добавил: ситуация является достаточно сложной и тревожной, жители очень обеспокоены.
БпЛА нарушили воздушное пространство Польши: что известно
- В ночь на 10 сентября во время атаки по Украине на территорию Польши во время атаки залетели несколько "Шахедов".
- В Оперативном командовании Вооруженных сил Польши заявили, что эти нарушения воздушного пространства были "беспрецедентными".
- Польша подняла немало авиации. Свои самолеты подняли Румыния, Венгрия, Словакия и даже Нидерланды.
- В Польше также закрыты три аэропорта – Жешув-Ясенка (EPRZ), Люблин-Свидник (EPLB) и Варшава-Шопен (EPWA).