Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграмм-канале "Одесса. Официально". Городской Департамент науки и образования уже предупредил руководство школ.
О чем предупредили школы и родителей?
Так, из-за информации о пусках "Шахедов" и потенциальной угрозе обстрела посреди дня городской Департамент науки и образования призвал руководство школ воздержаться от проведения запланированных экскурсий по городу с учениками.
Также обращаемся к родителям: внимательно относитесь к потенциальной опасности и проследите, чтобы дети не находились на открытом пространстве после занятий,
– отметили в горсовете.
По данным западных медиа, массированные российские удары по Украине направлены на усиление позиций Москвы на переговорах.
Как проходит учебный год в школах Одессы и области?
- В Одесской области в пределах 2025/2026 учебного года более 400 школ работают очно.
- Еще около 70 – в смешанном формате, еще почти 20 – дистанционно.
- Формат зависит от условий безопасности и готовности учебных заведений.
- За парты сели более 230 тысяч школьников. Среди них – почти 18 тысяч первоклассников.