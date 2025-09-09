Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у телеграм-каналі "Одеса. Офіційно". Міський Департамент науки та освіти вже попередив керівництво шкіл.

Про що попередили школи і батьків?

Так, через інформацію про пуски "Шахедів" та потенційну загрозу обстрілу посеред дня міський Департамент науки та освіти закликав керівництво шкіл утриматись від проведення запланованих екскурсій містом з учнями.

Також звертаємось до батьків: уважно ставтесь до потенційної небезпеки та прослідкуйте, щоб діти не перебували на відкритому просторі після занять,

– наголосили у міськраді.

За даними західних медіа, масовані російські удари по Україні спрямовані на посилення позицій Москви на переговорах.

Як триває навчальний рік у школах Одеси та області?