Тобто цьогоріч в першому класі навчатимуться на 62 тисячі менше дітей. Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву очільника Освітнього комітету Верховної Ради Сергія Бабака в інтерв'ю ZN.UA.

Чому першокласників менше?

Нардеп також назвав причини падіння кількості першачків:

низька народжуваність;

масовий виїзд дітей у перші роки повномасштабної війни.

Водночас Бабак зауважив, що 2025 року батьки майже не вивозять за кордон дітей шестирічного віку, а навпаки – деякі повертаються з-за кордону.

Але наслідки того періоду й загальної негативної демографії – падіння народжуваності – відчуватимемо ще довго. Кількість першачків іще зменшуватиметься, це неминуче,

– заявив очільник Освітнього комітету Ради.

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий підтвердив, що цьогоріч 252 тисяч дітей стали першокласниками.

Як розпочався новий навчальний рік в Україні?