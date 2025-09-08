Тобто цьогоріч в першому класі навчатимуться на 62 тисячі менше дітей. Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву очільника Освітнього комітету Верховної Ради Сергія Бабака в інтерв'ю ZN.UA.
Чому першокласників менше?
Нардеп також назвав причини падіння кількості першачків:
низька народжуваність;
масовий виїзд дітей у перші роки повномасштабної війни.
Водночас Бабак зауважив, що 2025 року батьки майже не вивозять за кордон дітей шестирічного віку, а навпаки – деякі повертаються з-за кордону.
Але наслідки того періоду й загальної негативної демографії – падіння народжуваності – відчуватимемо ще довго. Кількість першачків іще зменшуватиметься, це неминуче,
– заявив очільник Освітнього комітету Ради.
Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий підтвердив, що цьогоріч 252 тисяч дітей стали першокласниками.
Як розпочався новий навчальний рік в Україні?
- Навчальний рік 2025 – 2026 розпочався 1 вересня. Офіційно триватиме до 30 червня.
- Майже 2,3 мільйона учнів навчатимуться офлайн. Дистанційно – на 103 тисячі учнів менше ніж торік.
- Понад 300 тисяч дітей за кордоном і на ТОТ продовжують зберігати зв'язок з українською системою освіти.
- У прифронтових областях збудували 33 підземні школи. До кінця року має з'явитися 156 підземних шкіл-укриттів, у 2026 році – ще 47.
- Близько 12 тисяч шкіл планують надавати освітні послуги у цьому навчальному році.