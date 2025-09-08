То есть в этом году в первом классе будут учиться на 62 тысячи меньше детей. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление главы Образовательного комитета Верховной Рады Сергея Бабака в интервью ZN.UA.
Почему первоклассников меньше?
Нардеп также назвал причины падения количества первоклашек:
низкая рождаемость;
массовый выезд детей в первые годы полномасштабной войны.
В то же время Бабак отметил, что в 2025 году родители почти не вывозят за границу детей шестилетнего возраста, а наоборот – некоторые возвращаются из-за границы.
Но последствия того периода и общей негативной демографии – падение рождаемости – будем чувствовать еще долго. Количество первоклашек еще будет уменьшаться, это неизбежно,
– заявил глава Образовательного комитета Рады.
Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой подтвердил, что в этом году 252 тысяч детей стали первоклассниками.
Как начался новый учебный год в Украине?
- Учебный год 2025 – 2026 начался 1 сентября. Официально продлится до 30 июня.
- Почти 2,3 миллиона учеников будут учиться оффлайн. Дистанционно – на 103 тысячи учеников меньше чем в прошлом году.
- Более 300 тысяч детей за рубежом и на ВОТ продолжают сохранять связь с украинской системой образования.
- В прифронтовых областях построили 33 подземные школы. До конца года должно появиться 156 подземных школ-укрытий, в 2026 году – еще 47.
- Около 12 тысяч школ планируют предоставлять образовательные услуги в этом учебном году.