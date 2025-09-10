Уночі 10 вересня російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі. Попри небезпеку збитих об'єктів, Міністерство національної освіти заявило, що школи працюватимуть у звичайному режимі.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Polsatnews.pl. У відомстві також зазначили, що "нових загроз не виявили", а рішення можуть ухвалювати і на місцях.

Як вчитимуться учні у Польщі?

У міністерстві також додали, що усі учні та вчителі сьогодні можуть безпечно йти до своїх шкіл. При цьому стежити за повідомленнями від відповідних безпекових служб.

Натомість очільник гміни Вирики, на території якої дрон врізався в будівлю, Бернард Блащук повідомив, що заняття в місцевих школах і дитячих садках не відбудуться.

Зазначимо, що у результаті інциденту у Вириках було пошкоджено дах будівлі та припаркований автомобіль.

Голова Володавського повіту Маріуш Занько заявив, що у селі Вирики пошкоджений один житловий будинок. І додав: ситуація є досить складною і тривожною, мешканці дуже стурбовані.

