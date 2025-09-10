Дрони атакували Польщу: чи скасовують там навчання у школах
- Російські дрони порушили повітряний простір Польщі, але Міністерство національної освіти заявило, що школи працюватимуть у звичайному режимі.
- Все ж у гміні Вирики через пошкодження будівлі заняття в місцевих школах і дитячих садках скасовані.
Уночі 10 вересня російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі. Попри небезпеку збитих об'єктів, Міністерство національної освіти заявило, що школи працюватимуть у звичайному режимі.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на Polsatnews.pl. У відомстві також зазначили, що "нових загроз не виявили", а рішення можуть ухвалювати і на місцях.
Дивіться також Школи в Одесі закликали відмовитись від екскурсій учнів містом
Як вчитимуться учні у Польщі?
У міністерстві також додали, що усі учні та вчителі сьогодні можуть безпечно йти до своїх шкіл. При цьому стежити за повідомленнями від відповідних безпекових служб.
Натомість очільник гміни Вирики, на території якої дрон врізався в будівлю, Бернард Блащук повідомив, що заняття в місцевих школах і дитячих садках не відбудуться.
Зазначимо, що у результаті інциденту у Вириках було пошкоджено дах будівлі та припаркований автомобіль.
Голова Володавського повіту Маріуш Занько заявив, що у селі Вирики пошкоджений один житловий будинок. І додав: ситуація є досить складною і тривожною, мешканці дуже стурбовані.
До теми НАТО не розглядає інцидент з дронами як атаку на Польщу, – джерело Reuters
БпЛА порушили повітряний простір Польщі: що відомо
- У ніч на 10 вересня під час атаки по Україні на територію Польщі залетіли кілька "Шахедів".
- В Оперативному командуванні Збройних сил Польщі заявили, що ці порушення повітряного простору були "безпрецедентними".
- Польща підняла чимало авіації. Свої літаки підняли Румунія, Угорщина, Словаччина і навіть Нідерланди.
- У Польщі також закриті три аеропорти – Жешув-Ясьонка (EPRZ), Люблін-Свідник (EPLB) та Варшава-Шопен (EPWA).