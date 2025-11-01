Вы могли не знать, но говорить грибы шампиньоны – не совсем правильно

Многие ценители сбора грибов или грибных блюд знают только одно название, когда их есть несколько.

Как правильно называется один из самых популярных грибов, рассказывает 24 Канал, опираясь на объяснения ресторанного эксперта Владимира Образцова.

Как правильно назвать гриб – шампиньон или шампиньон?

Этот популярный гриб есть круглогодично на полках магазинов. А на ценниках можем увидеть надписи и "шампиньон", і "печериця". Есть ли здесь ошибка и какое название правильное?

Это не разные грибы, а два названия одного и того же вида: Agaricus bisporus. Это самый распространенный культивируемый гриб в мире.

Разница в словах только в языковом и культурном контексте. "Шампиньон" – слово французского происхождения – champignon, что означает просто – "гриб".

Первые попытки культивировать шампиньоны состоялись во Франции еще в XVII веке и они стали деликатесом для аристократии. Именно тогда гриб получил название "парижский шампиньон", то есть – парижский гриб.

В кулинарном контексте часто употребляется как заимствование, особенно в рецептах или в гастрономической среде.

А вот "печериця" – украинское название, которое, вероятно, происходит от слова "печера" или "печь". Версия с пещерой правдива, потому что культивировали их в пещерах и шахтах.

В народе также бытуют другие названия, как рассказывает "Slovnyk.me":

стернівка,

стерниця,

печірка,

стернюх,

печірка,

коровиця.

А в украинской литературе ХІХ – начала ХХ века можно встретить уже два названия – печерица и шампиньон.

Нехай дівчата печериць назбирають, у сметані насмажиш (Иван Карпенко-Карий);

Незрозумілі терпкі пахощі лоскотали повітря. Так пахнуть шампіньйони і мохові валуни (Олесь Донченко).

Можно встретить кулинарные нюансы. Иногда под "шампиньоном" подразумевают коричневую вариацию Agaricus bisporus – так называемый "кримини" или "коричневый шампиньон", который имеет более насыщенный вкус. А "шампиньон" – это белая форма гриба, более нежная по текстуре.

Или же считают, что "блюдо из шампиньонов" звучит изысканнее и дороже, чем – "з печериць".

Впрочем, если задуматься, то "гриб шампиньон" – это "гриб гриб".

Вы не сделаете ошибки, когда назовете гриб каким-то из слов, но всегда помните, что мы имеем свое родное слово – печериця. Говорите на украинском!