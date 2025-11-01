Ви могли не знати, але говорити гриби шампіньйони – не зовсім правильно

Чимало поціновувачів збирання грибів чи грибних страв знають лише одну назву, коли їх є кілька.

Як правильно називається один з найпопулярніших грибів, розповідає 24 Канал, опираючись на пояснення ресторанного експерта Володимира Образцова.

Як правильно назвати гриб – печериця чи шампіньйон?

Цей популярний гриб є цілорічно на полицях магазинів. А на цінниках можемо побачити написи і "печериця", і "шампіньйон". Чи є тут помилка і яка назва правильна?

Це не різні гриби, а дві назви одного й того ж виду: Agaricus bisporus. Це найпоширеніший культивований гриб у світі.

Різниця у словах лише в мовному та культурному контексті. "Шампіньйон" – слово французького походження – champignon, що означає просто – "гриб".

Перші спроби культивувати печериці відбулися у Франції ще в XVII столітті і вони стали делікатесом для аристократії. Саме тоді гриб отримав назву "паризький шампіньйон", тобто – паризький гриб.

У кулінарному контексті часто вживається як запозичення, особливо у рецептах або в гастрономічному середовищі.

А от "печериця" – українська назва, яка, ймовірно, походить від слова "печера" або "пекти". Версія з печерою правдивіша, бо культивували їх у печерах і шахтах.

У народі також побутують інші назви, як розповідає "Slovnyk.me":

стернівка,

стерниця,

печірка,

стернюх,

печірка,

коровиця.

А в українській літературі ХІХ – початку ХХ століття можна зустріти уже дві назви – печериця і шампіньйон.

Нехай дівчата печериць назбирають, у сметані насмажиш (Іван Карпенко-Карий);

Незрозумілі терпкі пахощі лоскотали повітря. Так пахнуть шампіньйони і мохові валуни (Олесь Донченко).

Можна зустріти кулінарні нюанси. Іноді під "шампіньйоном" мають на увазі коричневу варіацію Agaricus bisporus – так званий "криміні" або "коричневий шампіньйон", який має більш насичений смак. А "печериця" – це біла форма гриба, ніжніша за текстурою.

Або ж вважають, що "страва з шампіньйонів" звучить вишуканіше і дорожче, ніж – "з печериць".

Втім, якщо задуматися, то "гриб шампіньйон" – це "гриб гриб".

Ви не зробите помилки, коли назвете гриб котримось зі слів, але завжди пам'ятайте, що ми маємо своє питоме слово – печериця. Говоріть українською!