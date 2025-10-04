Директор киевского лицея №109 объяснила, почему не пускала детей в шортах. По ее словам, это является защитой во время воздушных тревог и возможных обстрелов.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Киев24".

Почему директор не хотела пускать школьников?

Женщина объяснила журналистам, что ее требование якобы не связано исключительно с дресс-кодом.

Главная причина – защита детей во время воздушных тревог и возможных обстрелов. По ее словам, открытые участки тела более уязвимы в случае ранений или контакта с обломками.

Директор не пускала в школу некоторых детей: смотрите видео "Киев24"

Директор рассказала, что ситуация обостряется тем, что во время воздушных тревог ученикам приходится находиться в укрытиях или на территории, куда могут попасть обломки от обстрелов.

Что известно о скандале?