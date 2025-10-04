Из-за "Шахедов": директор школы в Киеве объяснила, почему не пускала детей в шортах
- Директор киевского лицея №109 объяснила, что не пускала детей в шортах для их защиты во время воздушных тревог и возможных обстрелов.
- Она считает, что открытые участки тела более уязвимы в случае ранений или контакта с обломками.
Директор киевского лицея №109 объяснила, почему не пускала детей в шортах. По ее словам, это является защитой во время воздушных тревог и возможных обстрелов.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Киев24".
Смотрите также Из-за обстрелов: Чернигов переводит школы на "дистанционку", а детсады не будут работать
Почему директор не хотела пускать школьников?
Женщина объяснила журналистам, что ее требование якобы не связано исключительно с дресс-кодом.
Главная причина – защита детей во время воздушных тревог и возможных обстрелов. По ее словам, открытые участки тела более уязвимы в случае ранений или контакта с обломками.
Директор не пускала в школу некоторых детей: смотрите видео "Киев24"
Директор рассказала, что ситуация обостряется тем, что во время воздушных тревог ученикам приходится находиться в укрытиях или на территории, куда могут попасть обломки от обстрелов.
Что известно о скандале?
В начале сентября директор заведения не допустила к урокам из-за, как тогда думали, отсутствия школьной формы. Образовательный омбудсмен призвала прекратить проверки одежды учеников и сосредоточиться на безопасности детей, в частности во время воздушной тревоги.
Ученики и учителя Городенковской гимназии сняли забавное видео об этой ситуации.