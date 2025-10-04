Директорка київського ліцею №109 пояснила, чому не пускала дітей у шортах. За її словами, це є захистом під час повітряних тривог та можливих обстрілів.

Про це пише 24 Канал із посиланням на "Київ24".

Чому директорка не хотіла пускати школярів?

Жінка пояснила журналістам, що її вимога начебто не пов’язана виключно з дрес-кодом.

Головна причина – захист дітей під час повітряних тривог та можливих обстрілів. За її словами, відкриті ділянки тіла більш вразливі у випадку поранень чи контакту з уламками.

Директорка не пускала до школи деяких дітей: дивіться відео "Київ24"

Директорка розповіла, що ситуація загострюється тим, що під час повітряних тривог учням доводиться перебувати в укриттях або на території, куди можуть потрапити уламки від обстрілів.

Що відомо про скандал?