Через "Шахеди": директорка школи в Києві пояснила, чому не пускала дітей у шортах
4 жовтня, 21:06
Через "Шахеди": директорка школи в Києві пояснила, чому не пускала дітей у шортах

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • Директорка київського ліцею №109 пояснила, що не пускала дітей у шортах для їхнього захисту під час повітряних тривог та можливих обстрілів.
  • Вона вважає, що відкриті ділянки тіла більш вразливі у випадку поранень чи контакту з уламками.

Директорка київського ліцею №109 пояснила, чому не пускала дітей у шортах. За її словами, це є захистом під час повітряних тривог та можливих обстрілів.

Про це пише 24 Канал із посиланням на "Київ24".

Чому директорка не хотіла пускати школярів?

Жінка пояснила журналістам, що її вимога начебто не пов’язана виключно з дрес-кодом.

Головна причина – захист дітей під час повітряних тривог та можливих обстрілів. За її словами, відкриті ділянки тіла більш вразливі у випадку поранень чи контакту з уламками.

Директорка не пускала до школи деяких дітей: дивіться відео "Київ24"

 

Директорка розповіла, що ситуація загострюється тим, що під час повітряних тривог учням доводиться перебувати в укриттях або на території, куди можуть потрапити уламки від обстрілів.

Що відомо про скандал?

  • На початку вересня директорка закладу не допустила до уроків через, як тоді думали, відсутність шкільної форми. Освітній омбудсмен закликала припинити перевірки одягу учнів і зосередитися на безпеці дітей, зокрема у час повітряної тривоги.

  • Учні та вчителі Городенківської гімназії зняли кумедне відео про цю ситуацію.