Шанс на качественное образование: дистанционная школа "Оптима" внедряет благотворительную программу

Дистанционная школа "Оптима" предлагает уникальную возможность ученикам 1 – 11 классов. Школьники могут бесплатно получить доступ к образовательным материалам по двум любым предметам на 3 месяца.

Инициативу реализуют при поддержке Благотворительного фонда "За будущее детей". В чем ее уникальность, читайте дальше.

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"Оптима" внедряет благотворительную программу для школьников

Независимо от места пребывания ученики имеют уникальный шанс наверстать школьную программу. Ведь не секрет, что не все дети из-за войны войны в Украине имели возможность нормально получать образование. Так, школьники получат бесплатный доступ к уникальным учебным материалам школы "Оптима" на три месяца. Что важно, ученики получат доступ к образовательным материалам всего учебного года и профессиональную поддержку учителей "Оптимы" через текстовый чат.

Отметим, что дистанционная школа "Оптима" открывает новые образовательные возможности для украинских детей. Собственно, при поддержке благотворительного фонда "За будущее детей", ее специалисты создали уникальную благотворительную программу, которая расширяет доступ к качественному образованию украинцев по всему миру.

Эта программа – шанс для ребенка на образование будущего. Она поможет прежде всего тем школьникам, которые не имели возможности получить качественные знания. Также тем семьям, стремящимся дать своим детям лучшее образование,

– говорят в "Оптими".

К слову, благотворительная программа предусматривает тестирование в начале и конце обучения. Все для того, чтобы оценить прогресс и образовательные результаты ребенка.

Школа "Оптима" имеет самый большой опыт среди дистанционных школ в Украине. Она предлагает современное образование, авторские учебные материалы и постоянную поддержку учителей. В этой школе ребенок будет учиться легко, интересно, в комфортном для него ритме.

Вышеупомянутая программа доступна не только в Украине, но и за рубежом. Чтобы принять в ней участие, нужно заполнить форму на сайте школы.

Получить подробную информацию можно в контакт-центре "Оптимы" по телефону: +380 67 333 91 87; +380 99 333 91 87.

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