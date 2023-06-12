Школам, в которых преподают на языках стран ЕС, изменили дату перехода на украинский

Школам, в которых преподают на языках стран ЕС, продлили срок перехода на украинский. Ранее установили дату до 1 сентября 2023 года.

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что соответствующий законопроект приняла Верховная Рада 10 июня. "За" проголосовали 262 народных избранника.

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Когда школы, в которых преподают на языках стран ЕС, должны перейти на украинский

Так, ВРУ согласовала законопроект №9332 о продолжении перехода на украинский язык школ, которые преподают на языке одной из стран с ЕС, на один год. То есть, до 1 сентября 2024 года.

Ранее было принято, что соответствующие школы должны сделать это до 1 сентября 2023 года. Так, продлили срок для учебных заведений, которые принадлежат к национальным меньшинствам Украины.

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В каких школах в Украине преподают на венгерском языке