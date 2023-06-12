Школам, в которых преподают на языках стран ЕС, изменили дату перехода на украинский
Источник:телеграмм Ярослава Желизняка
Школам, в которых преподают на языках стран ЕС, продлили срок перехода на украинский. Ранее установили дату до 1 сентября 2023 года.
Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что соответствующий законопроект приняла Верховная Рада 10 июня. "За" проголосовали 262 народных избранника.
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Когда школы, в которых преподают на языках стран ЕС, должны перейти на украинский
Так, ВРУ согласовала законопроект №9332 о продолжении перехода на украинский язык школ, которые преподают на языке одной из стран с ЕС, на один год. То есть, до 1 сентября 2024 года.
Ранее было принято, что соответствующие школы должны сделать это до 1 сентября 2023 года. Так, продлили срок для учебных заведений, которые принадлежат к национальным меньшинствам Украины.
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В каких школах в Украине преподают на венгерском языке
- Недавно языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь обнародовал данные проверки использования государственного языка в учебном процессе в 2022 году.
- Кроме школ, в которых преподают на русском, в Украине также есть учебные заведения с венгерским языком преподавания. В частности, на Закарпатье.
- Так, в Береговском районе Закарпатской области 37 школ не образовали ни одного класса с обучением на государственном языке.
- В Виноградовской школе №3 имени Жигмонда Перени детей учат по "билингвистическому принципу". То есть вопреки закону предметы преподавали одновременно на двух языках: 70% – на венгерском, 30% – на украинском.