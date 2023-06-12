Школам, в яких викладають мовами країн ЄС, змінили дату переходу на українську
Джерело:телеграм Ярослава Желізняка
Школам, в яких викладають мовами країн ЄС, продовжили термін переходу на українську. Раніше їм встановили дату до 1 вересня 2023 року.
Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що відповідний законопроєкт ухвалила Верховна Рада 10 червня. "За" проголосували 262 народні обранці.
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Коли школи, в яких викладають мовами країн ЄС, мають перейти на українську
Так, ВРУ погодила законопроєкт № 9332 щодо продовження переходу на українську мову шкіл, які викладають на мові однієї з країн з ЄС, на один рік. Тобто до 1 вересня 2024 року.
Раніше було ухвалено, що відповідні школи мали це зробити до 1 вересня 2023 року. Так, подовжили термін для тих навчальних закладів, які належать до національних меншин України.
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У яких школах в Україні викладають угорською мовою
- Не так давно мовний омбудсмен України Тарас Кремень оприлюднив дані перевірки використання державної мови у навчальному процесі у 2022 році.
- Окрім шкіл, у яких викладають російською, в Україні також є навчальні заклади з угорською мовою викладання. Зокрема, на Закарпатті.
- Так, у Берегівському районі Закарпатської області 37 шкіл не утворили жодного класу з навчанням державною мовою.
- У Виноградівській школі №3 імені Жігмонда Перені дітей навчають за "білінгвістичним принципом". Тобто всупереч закону предмети викладали одночасно двома мовами: 70% – угорською, 30% – українською.