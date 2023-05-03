Про це свідчать дані звіту мовного омбудсмена України Тараса Кременя. Він розповів про перевірки використання державної мови у навчальному процесі у 2022 році.

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Які школи в Україні порушують мовний закон

Зокрема, Кремінь перевіряв використання української мови в шести школах, а також у відділі з питань освіти Берегівської районної державної адміністрації.

Так, порушення статті 21 Закону (застосування недержавної мови в освітньому процесі) виявили у таких навчальних закладах:

Спеціалізована загальноосвітня школа № 1 імені Суворова I – III ступенів з поглибленим вивченням англійської мови міста Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області;

Гімназія № 267 міста Києва;

Комунальний заклад "Ліцей інформаційних технологій" Кам'янської міської ради (Дніпропетровська область);

Комунальний заклад освіти "Середня школа № 132" міста Дніпра.

Також школа №3 міста Білгорода-Дністровського Одеської області порушила статтю 13 (щодо мови діловодства).

Окрім шкіл, у яких викладають російською, в Україні також є навчальні заклади з угорською мовою викладання. Зокрема, на Закарпатті. Так, у Берегівському районі Закарпатської області 37 шкіл не утворили жодного класу з навчанням державною мовою.

У Виноградівській школі №3 імені Жігмонда Перені дітей навчають за "білінгвістичним принципом". Тобто всупереч закону предмети викладали одночасно двома мовами: 70% – угорською, 30% – українською.

У яких вишах викладали російською

Торік мовний омбудсмен отримав також 44 звернення щодо порушення мовного закону у вишах. Зокрема, з Харкова, Києва, Одеси.

У деяких ЗВО викладачі проводили пари або використовували матеріали недержавною мовою. Зокрема, у таких як:

НУ "Одеська морська академія";

Національний університет охорони здоров'я України імені П.Л.Шупика;

Київський фаховий коледж зв'язку;

Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая.

Штраф на суму 3,4 тисячі гривень виписали викладачу Національного авіаційного університету у Києві, а попередження – викладачу Харківського національного університету імені Каразіна та директору Дитячо-юнацької спортивної школи №5 у столиці.

Як українська мова стала зброєю, символом спротиву та лінією оборони у час повномасштабної війни з Росією, а також, як важливо підтримувати це мовне багаття завжди і всюди, читайте у статті.