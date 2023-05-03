Об этом свидетельствуют данные отчета языкового омбудсмена Тараса Кременя. Он рассказал о проверках использования государственного языка в учебном процессе в 2022 году.
Читайте В вузах контролируют соблюдение языкового закона: что грозит нарушителям
Какие школы в Украине нарушают языковой закон
В частности, Кремень проверял использование украинского языка в шести школах, а также в отделе по вопросам образования Береговской райгосадминистрации.
Так, нарушение статьи 21 Закона (применение негосударственного языка в образовательном процессе) выявили в следующих учебных заведениях:
- Специализированная общеобразовательная школа № 1 имени Суворова I – III степеней с углубленным изучением английского языка Измаила Измаильского района Одесской области;
- Гимназия №267 города Киева;
- Коммунальное заведение "Лицей информационных технологий" Каменского городского совета (Днепропетровская область);
- Коммунальное учебное заведение "Средняя школа № 132" города Днепра.
Также школа №3 города Белгород-Днестровского Одесской области нарушила статью 13 (по языку делопроизводства).
Кроме школ, в которых преподают на русском, в Украине также есть учебные заведения с венгерским языком преподавания. В частности, в Закарпатье. Так, в Береговском районе Закарпатской области 37 школ не образовали ни одного класса с обучением на государственном языке.
В Виноградовской школе №3 имени Жигмонда Перени детей учат по "билингвистическому принципу". То есть вопреки закону предметы преподавали одновременно на двух языках: 70% – на венгерском, 30% – на украинском.
В каких вузах преподавали на русском
В прошлом году языковой омбудсмен получил также 44 обращения о нарушении языкового закона в вузах. В частности, из Харькова, Киева, Одессы.
В некоторых ЗВО преподаватели проводили пары или использовали материалы на государственном языке. В частности, в таких как:
- НУ "Одесская морская академия";
- Национальный университет здравоохранения Украины имени П.Л.Шупика;
- Киевский профессиональный колледж связи;
- Международный научно-технический университет имени Академика Юрия Бугая.
Штраф на сумму 3,4 тысяч гривен выписали преподавателю Национального авиационного университета в Киеве, а предупреждение – преподавателю Харьковского национального университета имени Каразина и директору Детско-юношеской спортивной школы №5 в столице.