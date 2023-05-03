Об этом свидетельствуют данные отчета языкового омбудсмена Тараса Кременя. Он рассказал о проверках использования государственного языка в учебном процессе в 2022 году.

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Какие школы в Украине нарушают языковой закон

В частности, Кремень проверял использование украинского языка в шести школах, а также в отделе по вопросам образования Береговской райгосадминистрации.

Так, нарушение статьи 21 Закона (применение негосударственного языка в образовательном процессе) выявили в следующих учебных заведениях:

Специализированная общеобразовательная школа № 1 имени Суворова I – III степеней с углубленным изучением английского языка Измаила Измаильского района Одесской области;

Гимназия №267 города Киева;

Коммунальное заведение "Лицей информационных технологий" Каменского городского совета (Днепропетровская область);

Коммунальное учебное заведение "Средняя школа № 132" города Днепра.

Также школа №3 города Белгород-Днестровского Одесской области нарушила статью 13 (по языку делопроизводства).

Кроме школ, в которых преподают на русском, в Украине также есть учебные заведения с венгерским языком преподавания. В частности, в Закарпатье. Так, в Береговском районе Закарпатской области 37 школ не образовали ни одного класса с обучением на государственном языке.

В Виноградовской школе №3 имени Жигмонда Перени детей учат по "билингвистическому принципу". То есть вопреки закону предметы преподавали одновременно на двух языках: 70% – на венгерском, 30% – на украинском.

В каких вузах преподавали на русском

В прошлом году языковой омбудсмен получил также 44 обращения о нарушении языкового закона в вузах. В частности, из Харькова, Киева, Одессы.

В некоторых ЗВО преподаватели проводили пары или использовали материалы на государственном языке. В частности, в таких как:

НУ "Одесская морская академия";

Национальный университет здравоохранения Украины имени П.Л.Шупика;

Киевский профессиональный колледж связи;

Международный научно-технический университет имени Академика Юрия Бугая.

Штраф на сумму 3,4 тысяч гривен выписали преподавателю Национального авиационного университета в Киеве, а предупреждение – преподавателю Харьковского национального университета имени Каразина и директору Детско-юношеской спортивной школы №5 в столице.

Как украинский язык стал оружием, символом сопротивления и линией обороны во время полномасштабной войны с Россией, а также, как важно поддерживать этот языковой костер всегда и везде, читайте в статье.