Свириденко сделала заявление относительно горячих обедов в школах с 1 сентября
Все школьники в Украине будут получать бесплатное питание. Оно будет доступно для учеников 1 – 11 классов.
Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко по итогам совещания с руководителями ОВА.
Что известно о новом этапе реформы школьного питания?
По словам премьера, темой отдельного разговора была готовность регионов к следующему этапу реформы школьного питания.
С 1 сентября теплые обеды должны получать ученики 1 – 11 классов по всей Украине,
– подчеркнула Свириденко.
Она напомнила, что сейчас бесплатное питание уже обеспечено для всех детей в прифронтовых общинах и учеников 1 – 4 классов во всех областях.
Министр подчеркнула, что правительство уже распределило 1 миллиард гривен на модернизацию 73 пищеблоков в школах по всей Украине.
Школьное питание – это не только о социальной поддержке, но и о развитии местной экономики, рабочие места и поддержку украинских производителей,
– говорится в сообщении премьера.
В марте Юлия Свириденко рассказывала, что в Украине расширяют программу бесплатного школьного питания. Она отмечала, что горячие обеды получают более 2 миллионов учеников, а с сентября 2026 года их будет около 3 миллионов по всей стране.
Кроме того, в общинах создают новую систему питания с централизованными "фабриками-кухнями" а на базе профтехов открывают кулинарные хабы для подготовки поваров. Обучение уже прошли около 9,5 тысяч человек.