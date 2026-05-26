Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко по итогам совещания с руководителями ОВА.

Смотрите также Учебные заведения начинают подготовку к новому учебному году: что им советуют

Что известно о новом этапе реформы школьного питания?

По словам премьера, темой отдельного разговора была готовность регионов к следующему этапу реформы школьного питания.

С 1 сентября теплые обеды должны получать ученики 1 – 11 классов по всей Украине,

– подчеркнула Свириденко.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Она напомнила, что сейчас бесплатное питание уже обеспечено для всех детей в прифронтовых общинах и учеников 1 – 4 классов во всех областях.

Министр подчеркнула, что правительство уже распределило 1 миллиард гривен на модернизацию 73 пищеблоков в школах по всей Украине.

Школьное питание – это не только о социальной поддержке, но и о развитии местной экономики, рабочие места и поддержку украинских производителей,

– говорится в сообщении премьера.

В марте Юлия Свириденко рассказывала, что в Украине расширяют программу бесплатного школьного питания. Она отмечала, что горячие обеды получают более 2 миллионов учеников, а с сентября 2026 года их будет около 3 миллионов по всей стране.

Кроме того, в общинах создают новую систему питания с централизованными "фабриками-кухнями" а на базе профтехов открывают кулинарные хабы для подготовки поваров. Обучение уже прошли около 9,5 тысяч человек.