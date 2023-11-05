Украина получила от европейских партнеров более 370 школьных автобусов для учащихся. Их уже передали общинам.

Это произошло во время визита Президентки Европейской Комиссии Урсулы фон дер Ляен в Киев 4 ноября. Автобусы закупили в рамках кампании солидарности "Школьные автобусы для Украины".

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Украина получила более 370 "школяриков" от европейских партнеров

В рамках этой кампании Европейская Комиссия закупила 100 автобусов, которые стоили около 14 миллионов евро. Государственные и частные организации в странах-членах ЕС предоставили еще 271 автобус.

Автобусы распределят между общинами шести областей. Их получит:

Киевщина;

Сумщина;

Николаевщина;

Днепропетровщина;

Львовщина;

Черниговщина.

Среди новых автобусов есть и инклюзивные – с подъемниками для детей, пользующихся колесными креслами. Такой транспорт помогает обеспечивать равный доступ к образованию для всех детей, говорят в МОН.

Сколько "школяриков" еще закупят

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Более 330 тысяч детей в Украине нуждаются в подвозе в школу. В 2023 году государство выделило 1 миллиард гривен субвенции на "школярики". До конца года должны были закупить всего 546 автобусов. 364 уже доставили в общины.

Глава МОН Оксен Лисовой заявил, что на сегодняшний день не хватает около 2 100 автобусов. В частности, более 200 "школьников" для детей с инвалидностью.