Це відбулося під час візиту Президентки Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн до Києва 4 листопада. Автобуси закупили у межах кампанії солідарності "Шкільні автобуси для України".

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Україна отримала понад 370 "школяриків" від європейських партнерів

У межах цієї кампанії Європейська Комісія закупила 100 автобусів, які коштували приблизно 14 мільйонів євро. Державні та приватні організації в країнах-членах ЄС надали ще 271 автобус.

Автобуси розподілять між громадами шести областей. Їх отримає:

Київщина;

Сумщина;

Миколаївщина;

Дніпропетровщина;

Львівщина;

Чернігівщина.

Серед нових автобусів є й інклюзивні – з підйомниками для дітей, які користуються кріслами колісними. Такий транспорт допомагає забезпечувати рівний доступ до освіти всім дітям, кажуть у МОН.

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Скільки "школяриків" ще закуплять

Понад 330 тисяч дітей в Україні потребують підвезення до школи. 2023 року держава виділила 1 мільярд гривень субвенції на "школярики". До кінця року мали закупити загалом 546 автобусів. 364 уже доставили до громад.

Очільник МОН Оксен Лісовий заявив, що на сьогодні не вистачає близько 2 100 автобусів. Зокрема, понад 200 "школяриків" для дітей з інвалідністю.