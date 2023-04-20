Школа научит или разрушит: как спасти украинских учеников от "гранита науки"

Преподавание в школах – неинтересное, предметов слишком много, учащиеся перегружены и быстро устают – именно так отзываются родители об обучении своих детей в школах Украины. И вместо того, чтобы догонять пропущенные темы из-за воздушных тревог и блэкаутов, ученики часто теряют мотивацию к обучению.

Многие родители кивают в сторону Европы и называют преимущества, которыми может похвастаться образование большинства иностранных стран. И это не знания, взятые с потолка, а полученные собственным опытом. Многие родители сейчас могут сравнить украинскую и иностранные системы образования из-за того, что после 24 февраля 2022 стали беженцами.

Можно ли и как спасти школьников от чрезмерной нагрузки и что позволит улучшить качество украинского образования даже во время войны, читайте в материале 24 Канала.

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Кто будет спасать детей и украинское образование

Искрой надежды для уставших украинских школьников и их встревоженных родителей стало заявление недавно назначенного министра образования и науки Украины Оксена Лисового. Он принялся спасать образование Украины в непростое время. И заявил, что количество предметов в школах нужно уменьшить.

Министр отметил: на украинское образование, процесс обучения и качество знаний школьников оказали значительное влияние два года ковида и год полномасштабной войны. На сегодняшний день нагрузка на учеников значительная: и психологическая, и умственная. Речь идет и о большом количестве предметов, и об обучении онлайн, и о дополнительных занятиях, чтобы наверстать упущенное.

В 7 – 9 классе дети имеют около 20 предметов. Такое количество сложно усвоить и без стресса и онлайн-обучения (иногда без гаджетов, адаптированных учебных программ и т.п.). А в наших условиях – это на грани возможностей. В конце концов, дети все равно сосредотачиваются на тех предметах, которые выбирают для себя как приоритетные.

– подчеркнул министр.

Учебные предметы в 7 – 11 классах в украинских школах

Украинский язык;

Украинская литература;

Английский язык / Немецкий язык;

Зарубежная литература;

История Украины;

Всемирная история;

Музыкальное искусство;

Изобразительное искусство;

Алгебра;

Геометрия;

Биология и экология;

География;

Физика;

Химия;

Трудовое обучение;

Информатика;

Основы здоровья;

Физическая культура

Основы правоведения;

Гражданское образование;

Астрономия;

Защита Отечества.

Поэтому, по мнению министра, нужно решать вопрос не только о том, сколько должно быть предметов, но и как оптимизировать учебные программы, какую нагрузку получают дети на уроках и на домашнюю работу, в какой форме происходит обучение.

Этот вопрос вызвал оживленное обсуждение в обществе, поэтому глава МОН предложил украинцам общественное обсуждение темы и озвучивание вариантов решения проблемы.

Лисовой пригласил украинцев к обсуждению / Скриншот поста министра

Что предлагают родители

Украинцы активно откликнулись на предложение министра и в комментариях к его посту на фейсбуке высказали свои мнения. При этом рассказали о зарубежном опыте обучения их детей в разных странах. Вот что они говорят:

Дети устают не от количества предметов, а от того, что знания в учебниках и на уроках преподаются неинтересно и несовременно.

У нас пишут программы люди, от практического образования далекие, а мы потом еще как-то придумываем, как адаптировать к детям!

Дети перегружены.

… мы летом вернулись и весь этот учебный год в Украине мои дети очень скучают по польской школе и страдают в нашей украинской школе.

Для качественного образования, кроме изменения количества предметов, необходимо (крайне важно, и необходимо) изменение организации работы самого учителя. Ведь то количество бумажек, которое должен заполнять учитель, – это нелепость.

Что касается старшей школы – считаю, что нужно и уменьшить количество, и улучшить качество основных предметов – языка, истории. Старшую школу лучше сделать профильной.

Поддерживаю выборные предметы в старшей школе и сокращение количества предметов.

Необходимо сократить не только количество предметов, но и саму программу перезагрузить. В учебниках много ненужного есть.

Как решить проблему

Уменьшение количества предметов в школе – давно перезревший вопрос. Есть немало искусственных предметов, содержание которых дублируется, говорит соучредительница ГО Смарт Иванна Коберник. В то же время, большое количество предметов является причиной недостаточного количества часов для их изучения. А это ощутимо на уровне знаний школьников. Ведь одного часа в неделю для изучения предмета недостаточно. Учителя это хорошо знают. Но чтобы сделать уроки 4 – 5 раз в неделю – необходимо снизить их количество, считает она.

Нужно не только уменьшить количество предметов, но полностью переформатировать учебные программы, планы, организацию учебного процесса – от форм работ до школьного расписания. Это сложная и комплексная задача, но она как никогда нуждается в решении,

– отметила образовательный эксперт.

Также она отметила, что в школах Украины физику изучают в 7 – 11 классе дважды в неделю. Это неэффективно – и результаты ВНО это подтверждают. В Европе и США, например, этот предмет преподают 1 – 2 года обязательно, больше – на углубленных курсах. Но 1 год 5 раз в неделю – это как два с половиной года в Украине, только со значительно большей эффективностью.

Также, по словам Коберника, важно убрать из образовательных программ все лишнее и второстепенное. Проблема сложная, но ее можно и следует решать. Предоставление качественного образования детям нужно сделать приоритетом.



Украинские ученики в Чехии / Radioukrajina

Есть ли угроза для педагогов

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев также приобщился к оживленным дискуссиям украинцев по теме МОН о количестве школьных предметов. Он заявил, что педагоги в Украине должны беспокоиться не о количестве учебных предметов в школе, а об уровне образования учащихся.

Для нас же главным должны быть не предметы, а какие знания и компетентности получат наши дети в результате получения образования. А здесь вариаций может быть очень много – в зависимости от запросов и потребностей наших детей. Вот это мы должны делать, об этом должны заботиться, а не о перечне "предметов", набор которых очень и очень отличается в разных странах,

– подчеркнул омбудсмен.

Горбачев при этом считает, что из-за переформатирования содержания образования многим педагогам придется решительно обновлять свои навыки и методические подходы, овладевать новыми методиками преподавания, серьезно переучиваться. А это не всем нравится.

Но сделать это все равно придется, какое бы сопротивление обновлению образования мы не преодолевали. Ведь детей нужно учить тому, что им действительно нужно в жизни. И учить заинтересованно: чтобы школа была тем местом, куда ребенок хочет и будет идти с желанием, чтобы развиваться и овладевать новыми знаниями,

– акцентировал образовательный омбудсмен.

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Иванна Коберник убеждена: если правильно переформатировать работу, можно избежать сокращения количества учителей.

Что ждет учеников в будущем

Как анонсировал Оксен Лисовой, Минобразования будет заниматься не только вопросом уменьшения количества предметов, но и оптимизацией учебных программ. В частности, чиновники будут изучать школьную нагрузку на детей.

А с 2027 года, говорит министр, школьники смогут выбирать то направление, которое им нравится и нужно. Это изменит подход с мультипредметности на конкретный профиль, который интересен учащимся.

Наша общая цель – создать для детей возможности для получения качественного, полезного и современного образования,

– подчеркнул Лисовой.

И это сейчас – одна из главных задач украинского образования. Даже во время войны. Ведь здоровье, знание и самореализация детей – будущее Украины. Будущее, за которое сражаются и, к сожалению, умирают на фронте наши Герои.