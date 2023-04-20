Школа научит или разрушит: как спасти украинских учеников от "гранита науки"
Преподавание в школах – неинтересное, предметов слишком много, учащиеся перегружены и быстро устают – именно так отзываются родители об обучении своих детей в школах Украины. И вместо того, чтобы догонять пропущенные темы из-за воздушных тревог и блэкаутов, ученики часто теряют мотивацию к обучению.
Многие родители кивают в сторону Европы и называют преимущества, которыми может похвастаться образование большинства иностранных стран. И это не знания, взятые с потолка, а полученные собственным опытом. Многие родители сейчас могут сравнить украинскую и иностранные системы образования из-за того, что после 24 февраля 2022 стали беженцами.
Можно ли и как спасти школьников от чрезмерной нагрузки и что позволит улучшить качество украинского образования даже во время войны, читайте в материале 24 Канала.
Читайте Лисовой обратился к украинцам из-за сокращения количества предметов в школе
Кто будет спасать детей и украинское образование
Искрой надежды для уставших украинских школьников и их встревоженных родителей стало заявление недавно назначенного министра образования и науки Украины Оксена Лисового. Он принялся спасать образование Украины в непростое время. И заявил, что количество предметов в школах нужно уменьшить.
Министр отметил: на украинское образование, процесс обучения и качество знаний школьников оказали значительное влияние два года ковида и год полномасштабной войны. На сегодняшний день нагрузка на учеников значительная: и психологическая, и умственная. Речь идет и о большом количестве предметов, и об обучении онлайн, и о дополнительных занятиях, чтобы наверстать упущенное.
В 7 – 9 классе дети имеют около 20 предметов. Такое количество сложно усвоить и без стресса и онлайн-обучения (иногда без гаджетов, адаптированных учебных программ и т.п.). А в наших условиях – это на грани возможностей. В конце концов, дети все равно сосредотачиваются на тех предметах, которые выбирают для себя как приоритетные.
– подчеркнул министр.
Учебные предметы в 7 – 11 классах в украинских школах
- Украинский язык;
- Украинская литература;
- Английский язык / Немецкий язык;
- Зарубежная литература;
- История Украины;
- Всемирная история;
- Музыкальное искусство;
- Изобразительное искусство;
- Алгебра;
- Геометрия;
- Биология и экология;
- География;
- Физика;
- Химия;
- Трудовое обучение;
- Информатика;
- Основы здоровья;
- Физическая культура
- Основы правоведения;
- Гражданское образование;
- Астрономия;
- Защита Отечества.
Поэтому, по мнению министра, нужно решать вопрос не только о том, сколько должно быть предметов, но и как оптимизировать учебные программы, какую нагрузку получают дети на уроках и на домашнюю работу, в какой форме происходит обучение.
Этот вопрос вызвал оживленное обсуждение в обществе, поэтому глава МОН предложил украинцам общественное обсуждение темы и озвучивание вариантов решения проблемы.
Лисовой пригласил украинцев к обсуждению / Скриншот поста министра
Что предлагают родители
Украинцы активно откликнулись на предложение министра и в комментариях к его посту на фейсбуке высказали свои мнения. При этом рассказали о зарубежном опыте обучения их детей в разных странах. Вот что они говорят:
- Дети устают не от количества предметов, а от того, что знания в учебниках и на уроках преподаются неинтересно и несовременно.
- У нас пишут программы люди, от практического образования далекие, а мы потом еще как-то придумываем, как адаптировать к детям!
- Дети перегружены.
- … мы летом вернулись и весь этот учебный год в Украине мои дети очень скучают по польской школе и страдают в нашей украинской школе.
- Для качественного образования, кроме изменения количества предметов, необходимо (крайне важно, и необходимо) изменение организации работы самого учителя. Ведь то количество бумажек, которое должен заполнять учитель, – это нелепость.
- Что касается старшей школы – считаю, что нужно и уменьшить количество, и улучшить качество основных предметов – языка, истории. Старшую школу лучше сделать профильной.
- Поддерживаю выборные предметы в старшей школе и сокращение количества предметов.
- Необходимо сократить не только количество предметов, но и саму программу перезагрузить. В учебниках много ненужного есть.
Как решить проблему
Уменьшение количества предметов в школе – давно перезревший вопрос. Есть немало искусственных предметов, содержание которых дублируется, говорит соучредительница ГО Смарт Иванна Коберник. В то же время, большое количество предметов является причиной недостаточного количества часов для их изучения. А это ощутимо на уровне знаний школьников. Ведь одного часа в неделю для изучения предмета недостаточно. Учителя это хорошо знают. Но чтобы сделать уроки 4 – 5 раз в неделю – необходимо снизить их количество, считает она.
Нужно не только уменьшить количество предметов, но полностью переформатировать учебные программы, планы, организацию учебного процесса – от форм работ до школьного расписания. Это сложная и комплексная задача, но она как никогда нуждается в решении,
– отметила образовательный эксперт.
Также она отметила, что в школах Украины физику изучают в 7 – 11 классе дважды в неделю. Это неэффективно – и результаты ВНО это подтверждают. В Европе и США, например, этот предмет преподают 1 – 2 года обязательно, больше – на углубленных курсах. Но 1 год 5 раз в неделю – это как два с половиной года в Украине, только со значительно большей эффективностью.
Также, по словам Коберника, важно убрать из образовательных программ все лишнее и второстепенное. Проблема сложная, но ее можно и следует решать. Предоставление качественного образования детям нужно сделать приоритетом.
Украинские ученики в Чехии / Radioukrajina
Есть ли угроза для педагогов
Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев также приобщился к оживленным дискуссиям украинцев по теме МОН о количестве школьных предметов. Он заявил, что педагоги в Украине должны беспокоиться не о количестве учебных предметов в школе, а об уровне образования учащихся.
Для нас же главным должны быть не предметы, а какие знания и компетентности получат наши дети в результате получения образования. А здесь вариаций может быть очень много – в зависимости от запросов и потребностей наших детей. Вот это мы должны делать, об этом должны заботиться, а не о перечне "предметов", набор которых очень и очень отличается в разных странах,
– подчеркнул омбудсмен.
Горбачев при этом считает, что из-за переформатирования содержания образования многим педагогам придется решительно обновлять свои навыки и методические подходы, овладевать новыми методиками преподавания, серьезно переучиваться. А это не всем нравится.
Но сделать это все равно придется, какое бы сопротивление обновлению образования мы не преодолевали. Ведь детей нужно учить тому, что им действительно нужно в жизни. И учить заинтересованно: чтобы школа была тем местом, куда ребенок хочет и будет идти с желанием, чтобы развиваться и овладевать новыми знаниями,
– акцентировал образовательный омбудсмен.
К теме "Больше никто не справится": Лисовой назвал серьезный вызов для украинского образования
Иванна Коберник убеждена: если правильно переформатировать работу, можно избежать сокращения количества учителей.
Что ждет учеников в будущем
Как анонсировал Оксен Лисовой, Минобразования будет заниматься не только вопросом уменьшения количества предметов, но и оптимизацией учебных программ. В частности, чиновники будут изучать школьную нагрузку на детей.
А с 2027 года, говорит министр, школьники смогут выбирать то направление, которое им нравится и нужно. Это изменит подход с мультипредметности на конкретный профиль, который интересен учащимся.
Наша общая цель – создать для детей возможности для получения качественного, полезного и современного образования,
– подчеркнул Лисовой.