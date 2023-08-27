Не всех украинских школьников обеспечат учебниками в 2023 году

В 2022 году в условиях полномасштабной войны учебников для 6 класса не издавали вовсе. 5-е классы получили их с опозданием и не все учебные книги.

Сейчас также существует потребность в учебниках – и не только для 6-х классов НУШ, но и для 5-х. Все потому, что в прошлом году учебную литературу не получили в должном количестве, рассказал на конференции заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив.

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Обеспечат ли украинских школьников учебниками

Чиновник отметил, что на издание и доставку учебников в госбюджете 2023 года предусмотрели 754 миллиона гривен. А этого мало, чтобы полноценно обеспечить всех украинских школьников.

Так, для 6-х классов в Украине госсредством напечатают 66% учебников от общей потребности. В частности, речь идет о пособиях по следующим предметам:

украинского языка и литературы;

зарубежной литературы;

иностранного языка;

истории;

математики;

естествознания;

технологий.

Кроме того, продолжается печать учебников для национальных меньшинств и детей с особыми образовательными потребностями.

МОН также пытается привлечь международных партнеров к помощи в издании учебных пособий по другим предметам. Так, для 5-х классов благодаря международным донорам уже напечатали учебники по следующим предметам:

украинский язык,

польский язык,

математика,

естественный цикл.

За счет госбюджета для 5-х классов дополнительно напечатают еще историю Украины.

Замминистра при этом уточнил, что в областные базы уже доставили почти 4 миллиона учебников. Это 82% общего заказа.

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Напечатают ли учебные материалы

Сташкив также рассказал об обеспечении учебными материалами учеников 1 и 10 классов. Для них тоже должны были печатать учебные пособия, однако, по решению МОН, ученики в этом году будут учиться по тем книгам, которые уже есть в школах. Все потому, что программы для этих классов не обновлялись, в отличие от 5-х и 6-х классов.

Для 10-х классов государство опубликует только учебники для национальных меньшинств и учеников из ООП. Из-за войны и ограниченного финансирования должны расставлять приоритеты,

– резюмировал чиновник.