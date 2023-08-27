Сейчас также существует потребность в учебниках – и не только для 6-х классов НУШ, но и для 5-х. Все потому, что в прошлом году учебную литературу не получили в должном количестве, рассказал на конференции заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив.
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Обеспечат ли украинских школьников учебниками
Чиновник отметил, что на издание и доставку учебников в госбюджете 2023 года предусмотрели 754 миллиона гривен. А этого мало, чтобы полноценно обеспечить всех украинских школьников.
Так, для 6-х классов в Украине госсредством напечатают 66% учебников от общей потребности. В частности, речь идет о пособиях по следующим предметам:
- украинского языка и литературы;
- зарубежной литературы;
- иностранного языка;
- истории;
- математики;
- естествознания;
- технологий.
Кроме того, продолжается печать учебников для национальных меньшинств и детей с особыми образовательными потребностями.
МОН также пытается привлечь международных партнеров к помощи в издании учебных пособий по другим предметам. Так, для 5-х классов благодаря международным донорам уже напечатали учебники по следующим предметам:
- украинский язык,
- польский язык,
- математика,
- естественный цикл.
За счет госбюджета для 5-х классов дополнительно напечатают еще историю Украины.
Замминистра при этом уточнил, что в областные базы уже доставили почти 4 миллиона учебников. Это 82% общего заказа.
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Напечатают ли учебные материалы
Сташкив также рассказал об обеспечении учебными материалами учеников 1 и 10 классов. Для них тоже должны были печатать учебные пособия, однако, по решению МОН, ученики в этом году будут учиться по тем книгам, которые уже есть в школах. Все потому, что программы для этих классов не обновлялись, в отличие от 5-х и 6-х классов.
Для 10-х классов государство опубликует только учебники для национальных меньшинств и учеников из ООП. Из-за войны и ограниченного финансирования должны расставлять приоритеты,
– резюмировал чиновник.