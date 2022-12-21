Школы и детсады в одной из областей Запада Украины переводят на онлайн-обучение
Источник:Общественное
В Ивано-Франковской области часть школ и садов перевели на дистанционное обучение. Все из-за отключения света.
Так, учащиеся 10 школ и воспитанники 15 детсадов Ивано-Франковской области будут учиться онлайн. Причина в том, что помещения не успевают прогреть.
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Как будут учиться дети в Ивано-Франковской области
В образовательном департаменте области говорят: пытаются обеспечить школы и сады генераторами. По состоянию на 16 декабря они находятся в почти половине школ и почти 15% садиков.
На дистанционную форму обучения рекомендовали перевести и профтехучилища, потому что в общежитиях холодно.
Если температура в учебных заведениях 16°C и ниже, руководители общин должны перевести обучение на онлайн-обучение или обеспечить генераторами заведения, уточнили в профильном департаменте ОВА.
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Когда каникулы в школах Франковска
- Осенние каникулы для учащихся гимназий и лицеев Ивано-Франковска в 2022 году перенесли на зиму.
- Они должны начаться вместе с зимними – 24 или 25 декабря.
- По словам директора департамента образования и науки горсовета Виктории Дротянко, каникулы у учеников продлятся до февраля.