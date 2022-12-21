Школы и детсады в одной из областей Запада Украины переводят на онлайн-обучение

В Ивано-Франковской области часть школ и садов перевели на дистанционное обучение. Все из-за отключения света.

Так, учащиеся 10 школ и воспитанники 15 детсадов Ивано-Франковской области будут учиться онлайн. Причина в том, что помещения не успевают прогреть.

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В образовательном департаменте области говорят: пытаются обеспечить школы и сады генераторами. По состоянию на 16 декабря они находятся в почти половине школ и почти 15% садиков.

На дистанционную форму обучения рекомендовали перевести и профтехучилища, потому что в общежитиях холодно.

Если температура в учебных заведениях 16°C и ниже, руководители общин должны перевести обучение на онлайн-обучение или обеспечить генераторами заведения, уточнили в профильном департаменте ОВА.

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