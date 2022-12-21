Так, учні 10 шкіл та вихованці 15 дитсадків Івано-Франківської області вчитимуться онлайн. Причина у тому, що приміщення не встигають прогріти.
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Як вчитимуться діти на Івано-Франківщині
В освітньому департаменті області кажуть: намагаються забезпечити школи та садки генераторами. Станом на 16 грудня вони є у майже половині шкіл та лише майже 15% садків.
На дистанційну форму навчання рекомендували перевести й профтехучилища, бо в гуртожитках холодно.
Якщо температура в навчальних закладах 16°C і нижча, керівники громад мають перевести навчання на онлайн-навчання або забезпечити заклади генераторами, уточнили у профільному департаменті ОВА.
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Коли канікули у школах Франківська
- Осінні канікули для учнів гімназій та ліцеїв Івано-Франківська у 2022 році перенесли на зиму.
- Вони мають розпочатися разом із зимовими – 24 або 25 грудня.
- За словами директорки департаменту освіти та науки міськради Вікторії Дротянко, канікули в учнів триватимуть до лютого.