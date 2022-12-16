Коли підуть на відпочинок учні в Ужгороді, розповів мер міста Богдан Андріїв. При цьому канікули у школах області запланували на такий же термін.

Читайте Зимові канікули 2022 – 2023: коли та скільки відпочиватимуть школярі у різних регіонах України

Коли зимові канікули у школах Ужгорода

Мер Ужгорода Богдан Андріїв розповів, що у школах міста зимові канікули розпочнуться 22 грудня. Відпочиватимуть учні до 20 січня.

Так, канікули триватимуть близько місяця.

Загалом у Закарпатській області зимові канікули у школах відбудуться у такий же термін.

Школярі йдуть на відпочинок школярі у Мукачеві

Канікули у школах стартують з 19 грудня як у місті, так і у громаді.

Відпочиватимуть учні аж до 15 лютого. Таке рішення ухвалили відповідно до навчального року.

Восени учні міста не відпочивали від навчання.

До теми Коли зимові, весняні та літні канікули у школах Дніпра та в якому форматі далі вчитимуться учні

Коли зимові канікули 2022 – 2023 у школах України