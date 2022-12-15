У департаменті гуманітарної політики міськради Дніпра нагадали, що канікули взимку розпочнуться для учнів 24 грудня. Триватимуть вони до 8 січня.
Важливо Зимові канікули 2022 – 2023: коли та скільки відпочиватимуть школярі у різних регіонах України
Коли канікули у школах Дніпра
Перший навчальний день у новому семестрі розпочнеться у школах Дніпра 9 січня 2023 року.
Однак чиновники кажуть, що можливі зміни. Тож батькам та учням краще уточнили в адміністрації відповідної школи.
До слова, зараз школярі Дніпра навчаються дистанційно. Швидше за все другу половину навчального року теж провчаться онлайн.
Крім цього, у департаменті гуманітарної політики опублікували графік канікул на навчальний рік 2023:
- весняні триватимуть упродовж 20 – 26 березня;
- літні стартують із 3 червня.
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Коли зимові канікули 2022 – 2023 у школах України
- Цей навчальний рік в Україні триває з 1 вересня до 30 червня.
- Дати канікул кожна школа встановлює самостійно.
- Проте керівництво навчальних закладів має зважати на рекомендації МОН та безпеку в регіоні.
- Загальна тривалість канікул без урахування літніх має не перевищувати 30 днів.
- Відповідно до стандартного графіку зимові канікули у школах України мають стартувати 26 грудня 2022 року і тривати до 8 січня 2023 року.