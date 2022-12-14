Так, у міськраді міста повідомили, що цьогоріч зимові канікули у школах розпочнуться швидше. При цьому діти відпочиватимуть від навчання довго.

Важливо Зимові канікули 2022 – 2023: коли та скільки відпочиватимуть українські школярі

Школярі у Мукачеві йдуть на канікули 19 грудня

Канікули у школах стартують з 19 грудня як у місті, так і у громаді.

Відпочиватимуть школярі аж до 15 лютого. Таке рішення ухвалили відповідно до навчального року.

До слова, раніше в управлінні освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міськради заявляли, що зимові канікули розпочнуться 24 грудня 2022 року та триватимуть до 22 січня 2023 року.

Осінніх канікул у школах міста не було.

До теми Навіть місяць: коли стартують та скільки триватимуть зимові канікули у школах Київщини

Коли зимові канікули 2022 – 2023 у школах України